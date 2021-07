Le commerce de valeur augmentera parce que l’économie est en feu, selon un stratège

L’un des plus gros haussiers de Wall Street ne saute pas dans le train des actions de croissance.

Malgré la course du Nasdaq à des niveaux record, Jonathan Golub du Credit Suisse préfère les transactions de valeur en ce moment.

« Le deuxième trimestre de cette année sera le trimestre de PIB le plus rapide que nous ayons eu depuis 1952. Donc, essentiellement depuis le plan Marshall et la reconstruction de l’Europe après la Seconde Guerre mondiale », a déclaré à CNBC le stratège en chef des actions américaines et responsable de la recherche quantitative. » Nation commerçante » mercredi. « L’économie est en feu. »

Pourtant, la croissance, qui inclut la technologie, a rattrapé une offre avec le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans tombant au plus bas de février cette semaine. Mercredi, le rendement est tombé en dessous de 1,30% à un moment donné.

« Si vous pensez que les choses ralentissent de manière plus agressive, alors vous voulez être un investisseur de croissance », a déclaré Golub. « Vous voulez revenir vers la technologie, et c’est ce qui s’est passé plus récemment avec la baisse des taux d’intérêt. »