Le commerce de Taiwan avec la Chine est bien plus important que son commerce avec les États-Unis

BEIJING – Les données montrent que Taïwan dépend davantage de la Chine pour le commerce que des États-Unis, même si la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, a soutenu Taïwan cette semaine lors d’une visite très médiatisée.

Taïwan a subi des pressions militaires et économiques de la part de Pékin cette semaine, après que l’île démocratiquement autonome a autorisé la visite de Pelosi, le plus haut responsable américain à avoir mis le pied à Taïwan en 25 ans.

La visite a eu lieu malgré les avertissements de la Chine, qui considère Taiwan comme faisant partie de son territoire et maintient que l’île ne devrait pas avoir le droit de mener des relations extérieures. Les États-Unis reconnaissent Pékin comme le seul gouvernement légal de la Chine, tout en maintenant des relations non officielles avec Taïwan.

Pourtant, les liens commerciaux et économiques de Taïwan avec la Chine continentale et Hong Kong se sont tellement développés que la région est de loin le plus grand partenaire commercial de l’île.

De nombreuses grandes entreprises taïwanaises dans les industries de haute technologie telles que le plus grand fabricant de puces au monde – Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., ou TSMC. — exploiter des usines en Chine continentale.

L’année dernière, la Chine continentale et Hong Kong représentaient 42 % des exportations de Taïwan, tandis que les États-Unis détenaient une part de 15 %, selon les données officielles de Taïwan accessibles via Wind Information.