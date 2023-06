Le commerce de Marcus Smart-Kristaps Porzingis fait mal aux Grizzlies et place les Celtics dans une position unique | C’est quoi Wright ?

Les Washington Wizards ont échangé Kristaps Porzingis aux Boston Celtics dans le cadre d’un échange à trois équipes. Les Celtics ont également reçu le 25e choix lors du repêchage de cette année (via Memphis Grizzlies) et un choix de premier tour en 2024 qui est parmi les quatre premiers protégés. Les Grizzlies ont reçu Marcus Smart de Boston, tandis que les Wizards ont débarqué Tyus Jones, Danilo Gallinari, Mike Mascala et le 35e choix. Nick Wright évalue qui a remporté l’échange, puis explique pourquoi il n’y a pas de vrai gagnant mais que Memphis l’a perdu et que Boston est maintenant dans une situation plus unique en ce qui concerne la liste.