Le commerce de l’IA laisse les investisseurs vulnérables à des pertes douloureuses : Evercore

Le commerce de l’intelligence artificielle peut laisser les investisseurs vulnérables à des pertes importantes.

Julian Emanuel d’Evercore ISI avertit que la concentration des Big Tech dans le S&P 500 est à des niveaux extrêmes.

« La révolution de l’IA est probablement assez réelle, assez importante. Mais … ces choses se déroulent par vagues. Et, vous obtenez un peu trop d’enthousiasme et les actions se vendent », a déclaré le directeur général principal de l’entreprise à « Fast Money » de CNBC sur Lundi.

Dans une note de recherche publiée cette semaine, Emanuel a énuméré Microsoft , Pomme , Amazone , Nvidia et parent Google Alphabet en ce qui concerne le regroupement dans les noms.

« Les deux tiers [of the S&P 500 are] poussé par ces cinq grands noms », a-t-il déclaré à l’animatrice Melissa Lee. « Le public continue d’être exposé de manière disproportionnée. »

Emanuel a réfléchi aux « conversations étranges » qu’il a eues au cours des derniers jours avec des personnes considérant les actions Big Tech comme des cachettes.

« [They] regarde en fait Bons du Trésor et se demande s’ils sont en sécurité. [They] regardez les dépôts bancaires de plus de 250 000 $ et demandez-vous s’ils sont sûrs et placent de l’argent dans les cinq principaux noms technologiques à grande capitalisation », a déclaré Emanuel. « C’est extraordinaire.

C’est particulièrement préoccupant car l’activité haussière survient alors que les petites capitalisations sont critiquées, selon Emanuel. Le Russel 2000 qui est exposé aux pressions des banques régionales, se négocie plus près du plus bas d’octobre.

Pour se protéger contre les pertes, Emanuel surpondère les liquidités. Il trouve les rendements à 5 % attrayants et prévoit de mettre l’argent au travail lors du prochain repli du marché. Il pense que cela sera déclenché par le chaos du plafond de la dette et une économie en difficulté au cours des prochains mois.

« Vous voulez rester dans les secteurs les plus défensifs. Chose intéressante, avec toutes ces discussions sur l’IA, soins de santé et consommation de base ont surperformé depuis le 1er avril », a déclaré Emanuel. « Ils vont continuer à surperformer. »

