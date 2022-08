Le commerce de la marijuana en plein essor alors que l’État délivre 149 nouvelles licences – Shaw Local

En ce jour de 1937, le président Franklin D. Roosevelt a signé la Loi sur la taxe sur la marihuanal’aboutissement d’une campagne anti-cannabis notoire de Harry Anslinger, commissaire fondateur du Federal Bureau of Narcotics.

Le racisme et les techniques de propagande d’Anslinger sont les piliers de la guerre contre la drogue qui dure depuis des décennies dans le pays, des sujets bien adaptés à une recherche approfondie au-delà de la portée d’une chronique de quotidien. Mais l’anniversaire de la loi – annulée en 1969 – donne l’occasion de regarder les statistiques stupéfiantes des ventes de marijuana à des fins récréatives dans l’Illinois.

La Direction de la Réglementation Financière et Professionnelle tient un tableau des chiffres mensuels depuis que les ventes sont devenues légales en janvier 2020. Maintenant, 30 mois après le début du programme, il semble que cette industrie soit en effet la vache à lait prédite, même si l’utilisation et la possession restent illégales en vertu de la loi de 1970 sur les substances contrôlées.

Alors que décembre 2021 reste le mois le plus chargé en termes d’articles vendus – 3 180 944 – les seuls autres mois à en dégager 3 millions sont les quatre plus récents. Du 1er mars au 30 juin, les ventes légales ont totalisé 12 177 883 unités. Les clients sont sur le point d’acheter environ 4,5 millions d’articles de plus qu’en 2021, avec des ventes annuelles susceptibles de dépasser 1 milliard de dollars pour la première fois.

L’année dernière, l’État a raté cette marque d’environ 37 millions de dollars. Le rythme de cette année l’effacerait de 37 millions de dollars. Et bien que le pourcentage des dollars de ventes attribué aux résidents hors de l’État soit quelque peu en baisse par rapport à l’année dernière, il se situe toujours à près de 30 %. En dollars bruts, cela représente 635 695 dollars par jour, soit plus de 232 millions de dollars sur l’année. Les Illinois peuvent traverser la frontière pour acheter de l’essence et des feux d’artifice, mais la marijuana fait clairement partie du compromis économique.

L’année fiscale de l’État se termine le 30 juin. Le calcul de ces 12 mois montre 445 millions de dollars de taxes sur environ 1,5 milliard de dollars de ventes. Les gouvernements locaux ont collecté 83 millions de dollars sur les ventes de marijuana à des fins récréatives au cours de l’exercice se terminant le 30 juin 2021, et un énorme 146 millions de dollars au cours de celui se terminant le 30 juin 2022.

Ces chiffres devraient continuer à augmenter. Le 22 juillet, le l’État a délivré 149 licences de dispensaire supplémentaires. Toutes sont des licences conditionnelles accordées à la suite de trois loteries de candidats l’été dernier, chaque bénéficiaire étant qualifié de «candidat à l’équité sociale», alors que l’administration du gouverneur JB Pritzker tente de concevoir un programme garantissant que les minorités raciales ne sont pas exclues.

Cela n’a pas été le cas jusqu’à présent, mais les nouvelles licences font plus que doubler le marché global, ou du moins elles le feront une fois que tout le monde aura développé des emplacements physiques. Il n’est pas difficile de trouver des candidats qui ont perdu beaucoup d’argent alors que l’État a raté son déploiement, et de nombreux observateurs de l’industrie s’inquiètent de la consolidation des entreprises et des limites de croissance à domicile.

Anslinger ne reconnaîtrait pas le marché moderne. Dans quelques années, le statu quo de l’Illinois pourrait également apparaître comme un lointain souvenir.

• Scott T. Holland écrit sur les problèmes du gouvernement de l’État pour Shaw Media. Suivez-le sur Twitter @sth749. Il est joignable au [email protected].