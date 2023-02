Le commerce de Kyrie Irving confirme-t-il l’erreur de Kevin Durant en quittant Warriors?

Après que les Brooklyn Nets aient échangé le gardien All-Star Kyrie Irving aux Dallas Mavericks, Kevin Durant a-t-il commis une erreur en quittant les Golden State Warriors en 2019?

La dernière tentative des Brooklyn Nets de créer une super équipe pour remporter plusieurs championnats de la NBA s’est une fois de plus retournée contre lui. Ils ont fait venir Kevin Durant et Kyrie Irving via une agence libre à l’été 2019. Ils ont ensuite poursuivi en acquérant James Harden des Houston Rockets au milieu de la saison 2020-21.

À la date limite des échanges de 2022, les Nets ont échangé Harden aux 76ers de Philadelphie. Quelques jours avant la date limite cette année, l’équipe a vendu Irving aux Mavericks de Dallas après qu’il ait demandé un échange vendredi dernier.

Maintenant, cela laisse Durant comme le seul morceau restant de cette super équipe. Il reste à voir si ce sera le cas après la date limite des échanges du 9 février. Cela laisse la question – Durant a-t-il commis une erreur en quittant les Golden State Warriors en 2019?

C’est ce que pense l’analyste ESPN Jalen Rose. Au cours de “NBA Countdown” dimanche, Rose a déclaré que Durant “va regretter d’avoir quitté les Warriors”.

“Il ne dira probablement pas cela aujourd’hui, mais quand il repense à sa carrière et quand vous repensez à vos jours de jeu, vous pensez toujours à des” et si “. Il va regretter d’avoir quitté les Warriors. C’était une situation sur mesure .” Jalen Rose sur Kevin Durantpic.twitter.com/iUiiB9Z70a – ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 5 février 2023

“Ils viennent de remporter deux championnats, il était le MVP de la finale, et ces deux gars avaient quelque chose à prouver”, a déclaré Rose. “Kyrie voulait prouver qu’il peut gagner sans LeBron [James]. KD voulait lui prouver que, comme Stephen A. [Smith] dit, ce n’était pas le mouvement le plus faible jamais réalisé par une superstar. Alors ils se sont associés à Brooklyn pour faire quelque chose de spécial, et ils ont échoué.

Kevin Durant a-t-il fait une erreur en quittant les Warriors en pariant sur Kyrie Irving ?

Durant a-t-il fait une erreur en quittant les Warriors ?

Pour les fans qui regardent avec le recul, les Nets n’ayant pas dépassé le deuxième tour des éliminatoires de la NBA avec Durant, Irving et Harden, certains d’entre eux croiraient qu’il a commis une erreur en quittant Golden State.

Irving a manqué du temps pour diverses raisons pendant son séjour à Brooklyn avec Durant, comme une blessure, le refus de se faire vacciner contre le COVID-19 alors que New York avait un mandat et sa diffusion d’un film antisémite sur les réseaux sociaux qui a conduit à sa suspension après avoir omis de s’excuser à plusieurs reprises. Durant a également manqué de temps pendant son séjour avec les Nets, notamment en raison de blessures.

Ensuite, il y a évidemment le fait que Durant a atteint la finale de la NBA à chacune de ses trois saisons avec les Warriors, où il a remporté à deux reprises le trophée Larry O’Brien et le prix MVP Bill Russell de la finale de la NBA. Les Warriors ont récemment remporté un championnat NBA avant Durant, en battant les Boston Celtics en six matchs la saison dernière.

Mais lorsqu’il a demandé à Durant, il a dit à plusieurs reprises qu’il voulait jouer ailleurs. De sa conférence de presse d’introduction avec les Nets en 2019, à une interview avec Michael Lee du Washington Post (abonnement requis) décembre dernier.

“C’était un autre pivot”, a déclaré Durant, h/t SI.com. « Je voulais juste jouer au ballon ailleurs. Mais beaucoup de gens le voient alors que je poursuis quelque chose. Et je pense que cela découle probablement du moment où j’ai dit: “Je ne veux plus être numéro deux”. J’étais numéro deux au lycée, au repêchage. Mais ce que j’ai dû expliquer aux gens, c’est que je venais de perdre en finale. Je voulais revenir en arrière et gagner la finale. Il ne s’agissait pas de : ‘Je veux être le meilleur de tous les temps. Je veux être meilleur que LeBron ou [Michael Jordan].’ Je ne donne rien à ce sujet. Je veux me réveiller tous les jours et faire ce que je fais. Si nous gagnons, je sais que ce truc vient avec moi étant le meilleur que je peux être.

Au cours de la dernière intersaison, Durant a demandé un échange aux Nets qui a envoyé des ondes de choc dans le monde de la NBA. Les Warriors étaient liés à Durant, tout comme d’autres équipes comme les Phoenix Suns et Miami Heat (qui figuraient tous deux sur sa liste de destinations préférées). En fin de compte, Durant est resté avec les Nets.

Il sera intéressant de voir ce que les Nets font en ce qui concerne l’équipe maintenant. Ils ont acquis Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, un choix de premier tour non protégé en 2029 et des choix de deuxième tour en 2027 et 2029 des Mavericks. Les Nets essaieront-ils de faire un autre ajout à la paire aux côtés de Durant ? Vont-ils poursuivre un métier pour lui?

Les fans et les personnalités des médias peuvent penser que Durant a commis une erreur en quittant les Warriors. Mais Durant a déclaré qu’il voulait jouer ailleurs après être devenu agent libre en 2019, et c’est la décision qu’il a prise.