Le commerce de Kristaps Porzingis à 3 équipes s’effondre, les Celtics toujours intéressés

Le commerce de trois équipes de Kristaps Porzingis s’est effondré. Bien qu’initialement signalé que toutes les équipes passaient à autre chose, les Celtics et les Wizards parlent toujours.

Kristaps Porzingis fait toujours partie des Wizards de Washington. Au moins pour l’instant.

Après des informations selon lesquelles le grand vétéran était en route pour les Celtics de Boston dans un échange à trois équipes impliquant également les Clippers de Los Angeles, l’initié ESPN Adrian Wojnarowski a rapporté que l’échange initialement signalé s’était effondré et que les trois équipes passaient à autre chose.

Les pourparlers à trois équipes sur un accord Porzingis-Brogdon avec les Celtics, les Wizards et les Clippers se sont effondrés, ont déclaré des sources à ESPN. Les côtés avancent. https://t.co/WoNkOcTYe5 – Adrien Wojnarowski (@wojespn) 22 juin 2023

Cela dit, le commerce n’est pas encore mort. Bien que l’échange semblait parfait pour les Clippers auparavant, Boston a abandonné l’ajout de la troisième équipe et est toujours en discussion avec les Wizards au sujet d’un échange contre Porzingis, selon Wojnarowski.

Les Wizards travaillent toujours sur les moyens d’amener Kristaps Porzingis aux Celtics dans un scénario d’opt-in et d’échange, mais ce ne sera pas à trois avec les Clippers, selon des sources à ESPN. Porzingis a toujours la possibilité de décliner son option de joueur de 36 millions de dollars et de devenir un agent libre. – Adrien Wojnarowski (@wojespn) 22 juin 2023

Il semblerait que les Clippers aient une meilleure offre sur la table pour leurs contrats expirant. Concrètement, il semblerait que Marcus Morris pourrait très bien être ému dans les prochains jours.

On ne sait vraiment pas pourquoi le commerce a fini par ne pas fonctionner. Toutes les équipes ont travaillé dans les limites salariales. Cependant, certains détails concernant les Clippers semblaient problématiques car Wojnarowski a noté que les Celtics ne voulaient pas attendre plus longtemps mercredi et ont annulé l’échange à trois équipes pour travailler exclusivement avec les Wizards.

Cependant, les Celtics sont désormais confrontés à un problème de plafond salarial lorsqu’il s’agit d’échanger contre Porzingis. Ils devraient proposer Payton Pritchard dans un échange pour que les aspects financiers fonctionnent. Ils devraient également acheter Malcolm Brogdon pour une autre équipe.

Cela pourrait arriver bientôt en raison du fait que Porzingis pourrait accepter son option de joueur à minuit mercredi. Boston pourrait offrir un choix de premier tour d’ici minuit afin de conclure cet accord, mais nous verrons où les choses évoluent rapidement.