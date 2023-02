Le commerce de Gary Payton II à quatre équipes en danger suite à un échec physique

Gary Payton II pourrait ne pas avoir ses retrouvailles avec les Golden State Warriors après tout.

L’échange de quatre équipes entre les Portland Trail Blazers, les Detroit Pistons et les Atlanta Hawks qui aurait renvoyé Payton à San Francisco est aurait “en danger” après que l’examen physique pré-échange de Payton ait révélé un problème musculaire central qui pourrait le tenir à l’écart pendant deux à trois mois.

Les Warriors ont jusqu’à samedi pour décider s’ils veulent ou non accepter l’échange, qui a envoyé James Wiseman à Detroit et cinq choix de deuxième ronde à Portland. Kevin Knox II et Saddiq Bey seraient également renvoyés à Detroit.

Payton a raté les 35 premiers matchs de la saison après avoir subi une opération des muscles centraux en septembre 2022. Il a fait ses débuts dans la saison pour les Blazers le 2 janvier, mais a raté cinq matchs depuis lors, n’ayant disputé que 17 matchs jusqu’à présent cette saison. Il a récolté en moyenne 4,1 points et 1,1 interceptions par match jusqu’à présent cette saison.

Le garde de 30 ans a encore deux ans sur son contrat après cette saison.

