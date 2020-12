* Aucun accord commercial entre le Royaume-Uni et l’UE ne signifierait l’imposition de droits de douane

* Les détaillants devraient répercuter les tarifs sur les consommateurs

* L’industrie de la vente au détail plaide pour que l’accord soit conclu

LONDRES, 11 décembre (Reuters) – Les perspectives d’un accord commercial post-Brexit avec l’UE semblant précaires, le secteur britannique du commerce de détail a réitéré vendredi un avertissement selon lequel les acheteurs devaient faire face à des prix alimentaires plus élevés à partir de l’année prochaine si de nouveaux tarifs étaient imposés en l’absence d’un accord.

La période de transition britannique pour le Brexit se termine le 31 décembre. En l’absence d’un accord, la Grande-Bretagne ferait du commerce avec l’Union européenne aux conditions de l’Organisation mondiale du commerce, ce qui signifie de nouveaux tarifs.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré jeudi qu’il y avait une « forte possibilité » que la Grande-Bretagne ne parvienne pas à un accord.

« Actuellement, les quatre cinquièmes des importations alimentaires du Royaume-Uni proviennent de l’UE et sans accord de franchise de droits, les supermarchés et leurs clients doivent faire face à plus de 3 milliards de livres (4 milliards de dollars) de droits de douane à partir de 2021 », a déclaré Andrew Opie, directeur de l’alimentation et du développement durable. au British Retail Consortium (BRC).

Le BRC a déclaré que les tarifs forceraient les détaillants alimentaires à augmenter les prix pour atténuer les coûts supplémentaires.

Il a déclaré que de nombreux détaillants non alimentaires seraient également confrontés à d’importantes factures tarifaires pour les produits d’origine européenne, y compris les vêtements et la céramique.

Dans le cadre du nouveau tarif douanier britannique, qui s’appliquerait à partir du 1er janvier si un accord n’est pas conclu, 85% des aliments importés de l’UE seraient soumis à des tarifs de plus de 5%.

Le tarif moyen serait de plus de 20%, dont 48% sur le bœuf haché, 16% sur les concombres et 10% sur la laitue.

Le BRC a également souligné les défis posés en janvier pour les produits de saison, avec une proportion beaucoup plus élevée de fruits et légumes importés de l’UE à cette période de l’année.

Par exemple, la Grande-Bretagne achète 85% de ses tomates auprès de l’UE en janvier contre 30% en juin.

Il a déclaré que les détaillants avaient augmenté leur stock de boîtes de conserve, de rouleaux de papier toilette et d’autres produits à durée de vie plus longue dans le cadre de leur planification pour un Brexit sans accord.

Mais il a déclaré que l’incertitude persistante entourant les nouveaux contrôles et les formalités administratives à partir du 1er janvier signifiait une interruption de l’approvisionnement de nombreux produits.

(1 $ = 0,7522 livres) (Reportage de James Davey; Édité par Edmund Blair)