Le commerce de crypto-monnaie devrait être réglementé comme un jeu, déclare le Comité du Trésor

Le commerce de crypto-monnaie des consommateurs devrait être réglementé comme un jeu, a exhorté le Comité du Trésor.

Dans un nouveau rapport, le comité a demandé que le commerce des consommateurs de crypto-actifs non garantis soit traité dans la réglementation comme un jeu d’argent.

Le comité interpartis de députés a déclaré que des crypto-monnaies telles que Bitcoin sont utilisées par des criminels dans des escroqueries et le blanchiment d’argent.

Les crypto-actifs non sauvegardés – souvent appelés crypto-monnaies – ne sont pas pris en charge par les actifs sous-jacents, a ajouté le comité.

Ils présentent des risques importants pour les consommateurs, compte tenu de la volatilité de leurs prix et du risque de pertes, selon les députés, qui ont déclaré que le commerce de détail de crypto non soutenu ressemblait plus au jeu qu’à un service financier et devrait être réglementé en tant que tel.





En l’absence de valeur intrinsèque, d’une énorme volatilité des prix et d’aucun bien social perceptible, le commerce de consommation de crypto-monnaies comme le Bitcoin ressemble plus au jeu qu’à un service financier, et devrait être réglementé en tant que tel Harriett Baldwin, présidente du comité du Trésor

Le rapport indique: « Nous recommandons vivement au gouvernement de réglementer les activités de commerce de détail et d’investissement dans les crypto-actifs non garantis comme des jeux de hasard plutôt que comme un service financier, conformément à son principe déclaré de » même risque, même résultat réglementaire « . »

Le comité a souligné les chiffres du HM Revenue and Customs (HMRC) indiquant qu’environ 10% des adultes britanniques détiennent ou ont détenu des crypto-actifs,

Les députés ont également déclaré que l’innovation productive potentielle dans les services financiers ne devrait pas être indûment limitée.

Ils ont déclaré que les technologies sous-jacentes aux crypto-actifs peuvent apporter certains avantages aux services financiers, en particulier pour les transactions et les paiements transfrontaliers dans les pays moins développés.

Une approche équilibrée doit être adoptée pour soutenir le développement des technologies de crypto-actifs, tout en évitant de dépenser des ressources publiques dans des projets sans utilisation claire et bénéfique, ont déclaré les députés.

Harriett Baldwin, présidente du comité du Trésor, a déclaré: «Les événements de 2022 ont mis en évidence les risques posés aux consommateurs par l’industrie des crypto-actifs, dont une grande partie reste un ouest sauvage.

« Une réglementation efficace est clairement nécessaire pour protéger les consommateurs contre les préjudices, ainsi que pour soutenir l’innovation productive dans le secteur des services financiers au Royaume-Uni.

« Cependant, sans valeur intrinsèque, avec une énorme volatilité des prix et aucun bien social perceptible, le commerce de consommation de crypto-monnaies comme Bitcoin ressemble plus au jeu qu’à un service financier, et devrait être réglementé en tant que tel.

« En pariant sur ces » jetons « non soutenus, les consommateurs doivent être conscients que tout leur argent pourrait être perdu. »

Le comité considère les monnaies numériques des banques centrales comme un travail distinct.

Un porte-parole du Trésor a déclaré: «Les risques posés par la cryptographie sont typiques de ceux qui existent dans les services financiers traditionnels et c’est la réglementation des services financiers – plutôt que la réglementation des jeux de hasard – qui a fait ses preuves pour les atténuer.

« La crypto offre des opportunités, mais nous adoptons une approche agile pour réglementer vigoureusement le marché, en traitant d’abord les risques les plus pressants d’une manière qui favorise l’innovation. »