Le commerce de Bradley Beal a laissé la ligue dans un état de confusion

Eric Bucher Analyste FOX Sports NBA

Est-il possible d’être impressionné, choqué et confus à la fois ?

Preuve que c’est le cas : la réaction de toute la ligue face à l’envoi par les Wizards de Washington de l’All-Star Guard Bradley Beal chez les Phoenix Suns.

Les dépisteurs et les dirigeants sont impressionnés que les Suns aient pu décrocher Beal pour si peu de garanties, n’abandonnant que le meneur vétéran Chris Paul, Landry Shamet et un assortiment encore indéfini de futurs choix de deuxième tour.

Ils sont également choqués, cependant, que le directeur général des Wizards, Michael Winger – embauché par les LA Clippers le mois dernier – n’ait pas tenu plus en retour. Alors que Paul est un futur membre du Temple de la renommée, qu’il a terminé quatrième pour les passes décisives (8,9) et le ratio d’aide au chiffre d’affaires (4,8: 1) la saison dernière, et a mené les Suns à la finale il y a à peine deux ans, il a eu 38 ans en mai et ses meilleurs jours sont clairement derrière lui. Phoenix aurait été prêt à le renoncer s’ils ne pouvaient pas l’échanger d’ici le 28 juin, lorsque son salaire de 30 millions de dollars la saison prochaine deviendrait entièrement garanti.

Shamet, bien qu’il soit un tireur à 3 points à 39% sortant du banc, est strié, fréquemment ciblé sur la défense et se dirige maintenant vers sa cinquième équipe en six saisons.

Le projet de compensation dans l’accord n’est pas clair, mais les rapports indiquent qu’il n’inclut pas les Suns renonçant à un futur choix de premier tour.

« Washington n’obtient pas la première place dans l’accord est choquant », a déclaré un dépisteur de la Conférence Ouest.

C’est surtout à la lumière de rumeurs que le Miami Heat était également intéressé par Beal et prêt à abandonner un package similaire de meneur de jeu vétéran-jeune gardien de tir à Kyle Lowry et Duncan Robinson, ainsi qu’un futur choix de premier tour.

Là encore, plusieurs sources de la ligue ont déclaré que les Wizards étaient à la merci de ce que Beal et son agent, Mark Bartelstein, voulaient en raison de la clause de non-échange et de l’échange de 15 % dans la prolongation de cinq ans de 251 millions de dollars qu’il a signée l’été dernier. . Beal étant prêt à renoncer aux deux pour rejoindre Phoenix indique qu’il préférait les Suns au Heat. Le fait que les Wizards aient acquiescé aussi rapidement qu’ils l’ont fait indique qu’ils étaient impatients de se débarrasser du fardeau financier d’un joueur qui n’a pas joué plus de 60 matchs au cours des quatre dernières saisons en raison d’une blessure et n’a pas réussi à les faire participer aux séries éliminatoires des deux dernières. .

Le Heat devrait maintenant se concentrer sur le leurre du meneur des Portland Trail Blazers Damian Lillard à South Beach. Lillard a été déterminé à essayer de remporter un titre à Portland, mais il a déclaré que le Heat était une organisation qu’il serait prêt à rejoindre s’il partait.

La confusion sur le commerce des dépisteurs et des cadres découle du défi pour le nouvel entraîneur des Suns, Frank Vogel, de poursuivre un titre avec trois meilleurs buteurs hautement rémunérés qui opèrent principalement sur le périmètre, un banc extrêmement mince et personne qui serait considéré comme défensif. bouchon. À l’heure actuelle, Phoenix compte cinq joueurs sous contrat et dépasse déjà de 30 millions de dollars le plafond salarial prévu (134 millions de dollars) pour la saison 2023-24.

« Je ne vois pas comment [Devin] Booker et Beal sont vraiment en forme », a déclaré un directeur général de la Conférence de l’Est. « Ni l’un ni l’autre n’est un meneur. Ils auront trois gars qui peuvent vraiment marquer, mais je ne les vois pas capables de remporter 16 victoires pour un titre. Et ils feraient mieux d’en gagner un cette année parce qu’ils n’ont littéralement aucun moyen de s’améliorer au cours des cinq à dix prochaines années. Pas de choix, pas de profondeur de qualité. Booker est le seul joueur qui peut ramener de la valeur réelle maintenant. »

Un éclaireur de la Conférence de l’Est a accepté – jusqu’à un certain point.

« Je ne sais pas à quel point l’ajustement sera idéal avec Beal et Booker, mais ils vont devoir le comprendre », a-t-il déclaré. « Cela peut prendre un peu plus de temps que les gens ne le pensent, mais je pense qu’ils peuvent trouver un moyen de se compléter à un moment donné. »

Le même scout, cependant, les classe toujours derrière le champion en titre Denver Nuggets.

« Sur le papier, ils sont au moins deuxième derrière Denver », a-t-il déclaré, « mais vous ne savez jamais à quoi ils ressembleront et comment les pièces s’ajusteront. Il sera également difficile de remplir la liste, donc la profondeur pourrait être un problème à moins qu’ils ne fassent un autre mouvement ou deux. »

L’idée que trois étoiles de bonne foi sont la recette pour remporter un titre – par opposition à une liste profonde et polyvalente dirigée par une étoile ou deux – a eu du mal ces derniers temps. Les Suns étaient déjà considérés comme les plus lourds après avoir abandonné la profondeur et la défense pour acquérir Kevin Durant des Brooklyn Nets. Certes, les Nuggets étaient, au mieux, une équipe deux étoiles avec Nikola Jokic et Jamal Murray qui a prévalu en partie grâce aux contributions opportunes d’une demi-douzaine de leurs coéquipiers. Le champion 2022 Golden State Warriors n’avait un Big 3 que de nom, avec des acteurs tels qu’Andrew Wiggins, Jordan Poole, Kevon Looney et Gary Payton II apportant des contributions clés aux côtés des stars Steph Curry, Klay Thompson et Draymond Green. Personne n’a suggéré que les gagnants de 2021, les Milwaukee Bucks, avaient plus d’une étoile de bonne foi à Giannis Antetokounmpo jusqu’à ce que Khris Middleton et Jrue Holiday soient promus, après coup, par les théoriciens des Big 3. Ni les Lakers de Los Angeles 2020, dirigés par LeBron James et Anthony Davis, ni les Raptors de Toronto 2019 avec Kawhi Leonard, n’avaient quoi que ce soit qui ressemble à un Big 3.

Là encore, les Suns pourraient ne pas être terminés. Bien que les salaires de Durant, Booker et Beal à eux seuls – un total de 130 millions de dollars – consomment presque tout leur plafond salarial, il y a toujours la forte possibilité qu’ils puissent déplacer le centre Deandre Ayton pour plusieurs joueurs complémentaires. Ayton en est à la deuxième année d’un contrat de quatre ans qui lui rapportera 32 millions de dollars la saison prochaine.

Ce qu’Ayton pourrait éventuellement apporter en retour n’est pas clair, mais ce ne sera certainement pas suffisant pour remplir le reste d’une rotation de huit hommes. L’éclaireur de la Conférence Ouest a attribué les mouvements éclatants mais chimériques au nouveau propriétaire des Suns, Mat Ishbia.

« Il n’y a personne à Phoenix pour dire au nouveau propriétaire, ‘Non' », a déclaré l’éclaireur. « Il trouvera la victoire beaucoup plus difficile qu’il ne le pense. »

