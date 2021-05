Le commerce avec l’UE augmente mais reste en deçà des niveaux d’avant le Brexit

L’ampleur des dommages au commerce britannique avec l’UE infligés par le Brexit a été mise à nu dans les chiffres officiels qui montrent que les exportations de marchandises vers le bloc au premier trimestre de 2021 ont diminué de 18% par rapport aux trois derniers mois de 2020.

Le commerce avec l’UE a continué de se redresser après l’effondrement précipité de janvier – lorsque les exportations britanniques ont chuté de 42% – avec des ventes sur le continent en mars en hausse de 8,6% (1 milliard de livres sterling) et des importations en hausse de 4,5% (800 millions de livres sterling) par rapport à Février.

Mais Thomas Sampson de la London School of Economics a déclaré que les chiffres d’aujourd’hui suggèrent que le «rebond incomplet» observé en février est maintenant au point mort, laissant les flux commerciaux en dessous de la norme d’avant le Brexit, sans aucune certitude qu’ils finiront par atteindre les niveaux qui auraient attendue sans le retrait de l’UE.

Les exportations vers le reste du monde ont augmenté de 0,4% au cours du premier trimestre, ce qui suggère que la baisse des ventes à l’UE n’était pas uniquement due à la pandémie de coronavirus, a-t-il déclaré.

Et, signe du déplacement des liens commerciaux avec les anciens partenaires européens du Royaume-Uni, les importations de biens en provenance du reste du monde au premier trimestre de 2021 étaient plus élevées que les importations de l’UE pour la première fois depuis que l’Office for National Statistics a commencé à collecter données en 1997.

Par rapport au premier trimestre de 2019, les exportations vers l’UE ont chuté de plus d’un quart (29%), passant de 45 milliards de livres il y a deux ans à 32 milliards de livres au cours des trois premiers mois de cette année – bien que les échanges au début de 2019 aient été faussés par le stockage. avant la date alors prévue du retrait de l’UE, le 29 mars.

Les exportations du premier trimestre vers le reste du monde ont chuté au cours de la même période de 7 pour cent beaucoup moins, passant de 44,5 milliards de livres au premier trimestre de 2019 à 41 milliards de livres au cours des trois premiers mois de 2021, ce qui suggère à nouveau que la baisse des exportations à l’UE est liée au Brexit.

Le Dr Sampson, professeur agrégé d’économie à la LSE et auteur d’études sur l’impact du retrait de l’UE sur le commerce, a déclaré à The Independent: «Les chiffres de mars sont toujours inférieurs à ce à quoi on aurait pu s’attendre avant le Brexit, comme vous pouvez le voir en comparant ce que est arrivé au commerce avec l’UE et au commerce avec des pays non membres de l’UE depuis janvier.

«Il y a eu un effondrement dramatique en janvier et un rebond incomplet en février et les choses se sont un peu stabilisées en mars. Si le commerce était sur un chemin vers la normale, je me serais attendu à d’autres preuves d’un rebond en mars, le commerce de l’UE augmentant plus rapidement que celui des non-UE, mais nous n’avons pas vu cela.

«Ce que cela me suggère, c’est que le rebond a calé en mars à un niveau inférieur à la normale d’avant le Brexit. Si cela indique à quoi ressemblera probablement le nouveau niveau à plus long terme, alors nous avons constaté une baisse par rapport au Brexit. »

Le porte-parole officiel de Boris Johnson a déclaré: «Les statistiques montrent une augmentation bienvenue et une reprise continue de la valeur des échanges entre le Royaume-Uni et l’UE en mars à partir de février 2021, les exportations revenant presque aux niveaux de décembre 2020 et dépassant en effet maintenant les niveaux moyens en 2020. «

Mais la porte-parole du Trésor libéral démocrate, Christine Jardine, a déclaré: «Il n’y a aucun moyen d’enrober les dommages évidents à l’économie que ces chiffres démontrent.

«La combinaison de Covid et les difficultés auxquelles les entreprises sont confrontées pour faire face au nouvel accord commercial de l’UE ont créé une tempête parfaite pour l’économie.

«Cela démontre une fois de plus la nécessité de l’extension et de la réforme du soutien aux entreprises pour éviter un bord de falaise dommageable en septembre. Il ne suffit pas pour le chancelier de prétendre qu’il a renforcé la confiance des entreprises – nous devons voir des actions concrètes, telles que l’extension du régime de congé et une réduction des cotisations de l’Assurance nationale pour les petites entreprises.