Le commerce américain domine le trafic du canal de Panama. Une sécheresse la menace

Le canal de Panama est populaire pour le commerce de la côte est car il est plus rapide que les autres options. Le temps d’expédition du fret maritime de Shenzhen, en Chine, à Miami, en Floride, en utilisant le canal de Suez prend 41 jours. Voyager à travers le canal de Panama, qui est plus cher, ne prend que 35 jours.

« Les États-Unis sont la principale source et destination de notre trafic », a déclaré Ricaurte Vásquez Morales, administrateur de l’administrateur du canal de Panama. « Lorsque vous combinez toutes les marchandises et tous les conteneurs vers les États-Unis, cela représente environ 73 % de notre trafic. Nous restons en communication constante avec nos clients et les propriétaires de fret afin de nous assurer qu’ils savent où nous en sommes », a-t-il déclaré. .

Même si les restrictions n’ont pas pris effet, la baisse de la capacité de transport de marchandises rendra plus coûteux pour les expéditeurs le transport de marchandises conteneurisées et touchera de nombreux secteurs clés de l’économie américaine – de l’agriculture à l’énergie et au commerce de détail. Le canal de Panama est la première porte d’entrée commerciale utilisée par les expéditeurs américains pour les ports du golfe et de la côte est, en raison des pluies indispensables.

Cependant, même si les restrictions ne sont plus en vigueur, les navires actuels traversant le canal ou actuellement en route sont actuellement 40 % plus légers en charge car ils ont été chargés il y a des semaines en Asie pour répondre aux exigences de restriction. Les responsables de la PCA ont déclaré à CNBC que s’ils faisaient une annonce sur les restrictions de profondeur d’eau, ce serait au plus tard 21 jours avant l’application, compte tenu de la durée du chargement du navire et de la durée du voyage. Les niveaux d’eau sont surveillés en permanence pour assurer la fluidité et la communication avec les clients.

Les États-Unis sont le plus grand pays à acheminer des produits énergétiques par le canal de Panama, y ​​compris du gaz naturel. Un peu plus d’un quart (26 %) du transit par canal implique des transporteurs de GPL, des navires océaniques qui transportent du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel liquéfié, du gaz naturel comprimé et des gaz chimiques liquéfiés en vrac. Les navires GNL ne seront pas touchés par les dernières exigences, mais la congestion du canal causée par la baisse des niveaux d’eau et l’augmentation du nombre de petits navires utilisant le canal a conduit LNG Allies, le groupe commercial américain, à déclarer publiquement qu’il était préoccupé par la congestion future. et la hausse des coûts, et le besoin d’itinéraires commerciaux alternatifs qui ajouteraient du temps aux voyages.

La voie navigable est l’un des moyens les plus rapides et les moins coûteux de transporter les céréales et autres produits agricoles qui quittent le port de la Nouvelle-Orléans pour se rendre en Chine. L’Agriculture Transportation Coalition, qui représente les exportateurs agricoles américains, a déclaré à CNBC que le chargement léger augmentera les coûts de transport pour toutes les cargaisons, y compris les expéditions agricoles américaines dans les directions est et ouest.

Mais il a indiqué que la direction du canal de Panama s’inquiète de l’impact de l’escalade des frais, et des expéditeurs et de l’industrie à la recherche de routes commerciales alternatives.

Vásquez a déclaré que même avant les restrictions d’eau, les expéditeurs américains avaient opté pour l’utilisation de navires plus petits en raison de la congestion dans les grands ports américains, car davantage ont choisi d’acheminer les navires plus petits vers des ports secondaires, notamment Mobile, en Alabama, qui pourraient gérer les plus petits. navires et se trouvaient à proximité des centres de distribution.

Vue des bateaux échoués au lac Alhajuela pendant la sécheresse estivale, dans la province de Colon, à 50 km au nord de la ville de Panama, Panama, le 21 avril 2023. Le lac Alhajuela est l’un des principaux lacs qui alimente en eau les écluses du canal de Panama et est à son plus bas niveau de ces dernières années.

Le canal a lutté contre des conditions de sécheresse pendant des années, mais les sécheresses se sont aggravées et on craint maintenant de plus en plus que les niveaux d’eau soient trop bas et les mesures que l’administration du canal devra prendre en compte.

La stratégie de l’Autorité du canal de Panama pour faire face à des situations similaires était l’annonce en février d’un tarif de perturbation du canal allant de 15 000 $ à 250 000 $. sur tous les navires qui se coincent et interdisent la circulation des navires dans la voie navigable. Mais les problèmes de sécheresse et les faibles niveaux d’eau ajoutent aux défis.

En 2021, le monde a vu de ses propres yeux ce qu’une perturbation du canal peut faire à la chaîne d’approvisionnement lorsque l’Ever Given s’est retrouvé bloqué dans le canal de Suez pendant six jours, bloquant 400 millions de dollars par heure de commerce.

Au moins quatre transporteurs maritimes ont imposé des frais de conteneur entre 300 $ et 500 $ par boîte, à compter du 1er juin, en réponse aux mesures du canal. De plus en plus de transporteurs suivront probablement à mesure que les restrictions augmenteront.

En raison des limitations de poids et de la taille des navires autorisés à traverser le canal, les expéditeurs doivent utiliser plus de conteneurs et plus de navires, et les temps d’attente des navires devraient augmenter et être plus cher. Les responsables de la logistique ont déclaré à CNBC que l’utilisation de conteneurs supplémentaires entraînerait des frais d’expédition supplémentaires de 1 500 $.

« La baisse des niveaux d’eau dans le système du canal de Panama continue d’avoir un impact sur les prix du fret en provenance d’Asie vers l’USEC », a déclaré Alan Baer, ​​PDG d’OL USA. Il a déclaré que certaines surtaxes avaient diminué, mais que les restrictions de poids imposées par certains transporteurs existaient toujours et que ces problèmes ne disparaîtraient pas. « Certes, la question à long terme de la manière dont les changements environnementaux se connectent aux chaînes d’approvisionnement mondiales devra être analysée », a-t-il déclaré.

Les coûts logistiques ont été l’un des principaux contributeurs à l’inflation ces dernières années et ont été notés par le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, comme une pression inflationniste que les banques centrales ne peuvent pas contrôler.

« Les surtaxes du canal de Panama et les restrictions sur les navires entraîneront probablement une hausse des prix des vêtements et des chaussures pour les consommateurs américains cette saison des fêtes », a déclaré Stephen Lamar, président et chef de la direction de l’American Apparel & Footwear Association. « Ce n’est pas le moment de mettre davantage de pression sur les chaînes d’approvisionnement qui sont encore mises à rude épreuve sous les pressions logistiques continues. »

Vásquez, économiste et ancien PDG de GE Amérique centrale et Caraïbes, est à l’écoute des défis à court terme et des facteurs à long terme. « Nous pensons que le changement climatique va imposer une augmentation significative des coûts et des coûts de transport », a déclaré Vásquez. « Les ressources vont être allouées différemment car il y a un mouvement de nearshoring et de production plus proche des marchés de consommation. »

En septembre 2020, l’Autorité du canal de Panama a annoncé qu’elle inviterait les soumissionnaires à soumettre des projets pour concevoir et construire un nouveau système de gestion de l’eau. Les plans font toujours l’objet d’un examen des coûts et de la conception par l’APC et l’US Army Corp of Engineers. L’APC a budgétisé 2 milliards de dollars pour le projet, pour lequel 250 soumissionnaires potentiels ont manifesté leur intérêt. En juin 2021, l’autorité du canal a déclaré qu’elle fournirait un concept plus détaillé. À ce jour, aucun travail sur un nouveau système de gestion de l’eau n’a commencé.