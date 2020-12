Une équipe de scientifiques a découvert que la région méditerranéenne était déjà engagée dans le commerce à longue distance d’épices et de fruits exotiques d’Asie à l’âge du bronze. Des archéologues de l’université allemande Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) à Munich ont révélé dans des recherches récentes que des épices asiatiques comme le curcuma et des fruits comme la banane avaient atteint la Méditerranée il y a plus de 3000 ans, ce qui est bien plus tôt qu’on ne le pensait auparavant.

Publié dans le journal, Actes de l’Académie nationale des sciences des États-Unis d’Amérique (PNAS), la recherche a été effectuée par une équipe internationale d’archéologues.

Les résultats ont été obtenus par une équipe internationale d’archéologues du LMU qui ont analysé les résidus alimentaires dans le tartre dentaire chez les habitants du Levant. Les chercheurs ont retracé la transformation des cuisines de la Méditerranée orientale pendant l’âge du bronze et le début de l’âge du fer en analysant des micro restes et des protéines préservés dans le calcul dentaire d’individus qui vivaient au cours du deuxième millénaire avant notre ère dans la région du Levant méridional.

L’équipe a trouvé des résidus de curcuma, de bananes et même de soja dans les squelettes humains qui remontaient à l’âge du bronze et au début de l’âge du fer. En dehors de cela, les archéologues ont également trouvé des preuves de céréales, de dattes et de sésame.

L’auteur principal et bio-archéologue du LMU, Ashley Scott, a déclaré que leur approche marquait un nouveau territoire scientifique. Elle a dit qu’une fois qu’une protéine a survécu pendant des milliers d’années, son identification devient un défi majeur. Scott a mentionné que les protéines causant des allergies étaient les plus stables dans le tartre. Grâce à leur méthode de recherche, les chercheurs ont trouvé des protéines de sésame dans des échantillons de Megiddo et Tel Erani.

L’équipe internationale a étudié 16 individus des fouilles de Megiddo et Tel Erani. La région est située dans l’actuel Israël. La raison pour laquelle les archéologues ont choisi cette région était parce que le Levant méridional était un pont important entre la Méditerranée, l’Asie et l’Égypte au deuxième millénaire avant notre ère.

Parlant de l’importance de cette recherche, l’archéologue Philipp Stockhammer de LMU m’a dit qu’il s’agit de la première preuve directe à ce jour de l’utilisation du curcuma, de la banane et du soja en dehors de l’Asie du Sud et de l’Est. La recherche prouve également qu’il existait déjà un commerce à longue distance bien développé de fruits exotiques, d’épices et d’huiles, qui, selon eux, reliait l’Asie du Sud et le Levant via la Mésopotamie ou l’Égypte au deuxième millénaire avant notre ère.

Avant cette recherche, il y avait un rapport bien documenté sur le commerce substantiel dans ces régions qui a retracé les racines de la mondialisation précoce. Les résultats de cette étude confirment que les gens ont toujours été intéressés par les aliments exotiques et le commerce à distance des produits culinaires a relié ces sociétés éloignées depuis au moins l’âge du bronze.