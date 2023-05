Le commerçant de Pepecoin gagne 3 millions de livres sterling seulement trois semaines après avoir acheté un jeton crypto malgré les avertissements urgents

Un commerçant CRYPTO prétend avoir gagné 3 millions de livres sterling en seulement trois semaines après avoir investi dans une nouvelle pièce de monnaie.

L’utilisateur anonyme aurait réalisé le méga profit après avoir ignoré les avertissements et décidé de dépenser 208 £ en jetons Pepecoin.

Le nouveau jeton meme Pepecoin a été lancé le mois dernier Crédit : Instagram

Les investisseurs se sont précipités pour acheter de grandes quantités de Pepe après son émission sur la blockchain Ethereum en avril.

Mais les experts ont averti que la mode pourrait se terminer rapidement et mal, d’autant plus que les crypto-monnaies sont extrêmement volatiles et peuvent être incroyablement risquées à investir.

Contrairement à d’autres types d’investissement, la cryptographie n’est pas réglementée, vous n’avez donc pas de protection en cas de problème.

Pour l’instant, Pepecoin est censé faire de jolies sommes pour ceux qui ne sont pas découragés par les avertissements.

Un commerçant qui s’appelle dimethyltryptamine.eth a dépensé 208 £ en billions de jetons il y a trois semaines.

Selon l’utilisateur, ils ont déjà gagné 3 millions de livres sterling grâce aux jetons qu’ils ont vendus, rapporte Coin Desk, tandis que leurs avoirs restants valent environ 7 millions de livres sterling.

La pièce est basée sur le mème « Pepe the Frog », un personnage de dessin animé créé par Matt Furie.

Mais les experts ont exprimé des inquiétudes quant à la propriété concentrée de Pepecoin, la majeure partie des jetons étant détenue par une poignée de commerçants.

Une vente soudaine par l’un des principaux détenteurs pourrait avoir un impact immédiat sur les prix.

Une autre préoccupation majeure pour quiconque envisage de crypto est qu’il n’y a aucune garantie que vous serez en mesure de reconvertir vos actifs en espèces lorsque vous en aurez besoin.

Les frais et charges d’achat et de vente peuvent également être beaucoup plus élevés qu’avec d’autres investissements.

Mais de nouvelles propositions du gouvernement pourraient donner aux Britanniques investissant dans la crypto-monnaie une protection supplémentaire.

Les ministres cherchent à réglementer le secteur de la crypto-monnaie pour aider les consommateurs à éviter les risques.

Les crypto-actifs – connus sous le nom de « crypto » – sont des actifs relativement nouveaux, diversifiés et en constante évolution qui présentent une gamme d’avantages potentiels, ainsi que des risques.

Au cours de l’année jusqu’en décembre 2022, les pertes signalées dans les escroqueries cryptographiques ont augmenté de 72%, ce qui a entraîné une perte de 329 millions de livres sterling, selon Action Fraud