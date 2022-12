Le commerçant de Medinipur célèbre la victoire de l’Argentine en offrant des friandises gratuites

Le Bengale occidental semble être sous l’emprise de la fièvre de Messi depuis que l’icône du football a réalisé son rêve d’enfance de remporter la Coupe du Monde de la FIFA 2022. pièce maîtresse dimanche pour mettre fin à l’attente de 36 ans de son pays pour un titre mondial.

Joydev, qui gère un magasin vendant des côtelettes au bord de la rue à Medinipur (Kolkata), est un fan de longue date de l’équipe nationale de football argentine et adore le légendaire Maradona.

Après la victoire de l’Argentine, Joydev a recouvert sa boutique d’affiches de Maradona, Messi et di Maria tout en créant une arche de ballon dans le bleu et blanc du maillot du pays. Et pour fêter le triomphe historique, il a aussi offert aux passants côtelettes et friandises jusqu’à lundi soir.

“J’ai été fan de Maradona et maintenant Messi aussi. Hier, j’étais assez tendu pendant le match. Cependant, à la fin, nous avons gagné. Nous avons célébré toute la nuit avec des drapeaux. Ce matin, j’ai offert du pujo et décoré ma boutique aux couleurs argentines. Aujourd’hui, je traite tout le monde aussi”, a déclaré Joydev Actualités18.

Messi a donné l’avantage à l’Argentine en première mi-temps via un coup de pied avant qu’Angel di Maria ne double la mise avec un effort sublime. Cependant, la superstar française Kylian Mbappe a mené un retour époustouflant pour porter le score à 2-2, forçant le match en prolongation.

Messi a ébloui et a rendu l’avance à l’Argentine 3-2 avant que Mbappe ne convertisse son deuxième penalty du match pour un autre retour et termine son tour du chapeau. Le concours a ensuite été décidé par des tirs au but.

Les habitants ont été agréablement surpris d’être appelés pour la friandise.

“Nous sommes tous des fans de l’Argentine et aujourd’hui c’est notre jour. Je passais par là et tout à coup il (Joydev) m’a appelé et m’a offert la friandise avec du bonbon et de la côtelette. C’est un fan de Messi et moi aussi. Regardez mon écran de veille mobile, il y a une photo de Messi”, a déclaré Pintu Roy.

Pendant ce temps, Messi, 35 ans, a également annoncé qu’il ne se retirerait pas du football international.

« C’est (La victoire) tout simplement incroyable. Je savais que Dieu allait me donner la Coupe, j’en étais sûr — c’était une grande joie pour nous. J’avais ce grand rêve depuis longtemps, je voulais clôturer ma carrière par une Coupe du monde. Je ne peux pas demander plus que ça. Non, je ne vais pas me retirer de l’équipe nationale. Je veux continuer à jouer en tant que champion du monde avec le maillot de l’Argentine”, a déclaré Messi après le match.

