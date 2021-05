Le commerçant de Bitcoin Laszlo Hanyecz qui a dépensé de la crypto-monnaie d’une valeur de 306 millions de livres sterling pour deux pizzas dit «  Je n’ai aucun regret  »

Les fans de CRYPTO du monde entier se nourrissent aujourd’hui de tranches de pizza – grâce à l’appétit très, très coûteux d’un homme.

Le programmeur Laszlo Hanyecz est entré dans l’histoire en effectuant le premier achat «réel» avec Bitcoin il y a plus de dix ans.

Lisez notre blog en direct sur la crypto-monnaie pour les dernières mises à jour Bitcoin

CBS

Laszlo Hanyecz a dépensé 10000 Bitcoins sur deux pizzas en 2010[/caption]

Cependant, il ne savait pas que quand il dépensait 10000 Bitcoins pour deux tartes de Papa John, cela lui garantirait également une place dans le temple de la renommée de la crypto-monnaie.

Il n’avait pas non plus la moindre idée que 11 ans plus tard, les pièces – d’une valeur d’environ 30 £ à l’époque – valaient désormais plus de 306 millions de £.

C’est une fortune qui aurait pu lui acheter une île privée, un manoir luxueux et plusieurs jets privés.

Étonnamment, Laszlo insiste sur le fait qu’il n’a absolument aucune nuit blanche à cause de son achat impulsif un déjeuner en 2010.

Il a dit: «Je ne le regrette pas. Je pense que c’est génial d’avoir pu faire partie de la première histoire du Bitcoin de cette manière.

«Les gens connaissent la pizza… tout le monde peut en quelque sorte comprendre et être

« Oh mon Dieu, vous avez dépensé tout cet argent! »

L’homme de Floride a été l’un des premiers contributeurs au logiciel de Bitcoin alors qu’il avait à peine un an.

Il a même codé un programme qui permettait aux fans d’exploiter la monnaie en utilisant les cartes graphiques (GPU) de leur ordinateur.

Cependant, sa vie a changé pour toujours lorsqu’il a publié un message sur un forum de discussion Bitcoin le 22 mai 2010.

Il a écrit sur Bitcointalk: «Je paierai 10 000 Bitcoins pour quelques pizzas … comme peut-être 2 grandes pizzas, donc il me reste quelques pizzas pour le lendemain.

«J’aime des choses comme les oignons, les poivrons, les saucisses, les champignons, les tomates, le pepperoni, etc. juste des trucs standard, pas de garniture de poisson bizarre ou quelque chose comme ça.

« Si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir et nous pourrons trouver un accord. »

Le message à succès a attiré l’attention d’un autre utilisateur du forum qui a accepté de commander deux grandes pizzas suprêmes en échange de 10000 Bitcoin.

«Je voulais faire la pizza parce que pour moi c’était de la pizza gratuite», expliqua plus tard Laszlo.

«Je veux dire, j’ai codé cette chose et extrait Bitcoin et j’avais l’impression de gagner Internet ce jour-là.

«J’ai reçu une pizza pour avoir contribué à un projet open source. Habituellement, les passe-temps sont une perte de temps et d’argent, et dans ce cas, mon passe-temps m’a acheté le dîner.

«J’étais comme, ‘Mec, j’ai ces GPU connectés ensemble, maintenant je vais au mien deux fois plus vite. Je vais juste manger de la nourriture gratuite; Je n’aurai plus jamais à acheter de nourriture. »

Laszlo pense que son tristement célèbre déjeuner de restauration rapide a même contribué à l’incroyable explosion de Bitcoin.

Il a dit à Cointelegraph: «J’aimerais penser que ce que j’ai fait a aidé. Mais je pense que si ce n’était pas moi, quelqu’un d’autre serait venu. Et peut-être que ça n’aurait pas été de la pizza.

«Mais je pense que Bitcoin était en quelque sorte destiné à devenir grand, et je ne savais pas tout sur Bitcoin à l’époque – je veux dire,

«Je ne jouais avec lui que depuis quelques mois, et j’ai compris comment le mien, j’ai en fait écrit le premier mineur de GPU – et c’est comme ça que j’ai obtenu tous ces bitcoins que je distribuais en quelque sorte.»

Après la première transaction, Hanyecz continuerait à le faire plusieurs fois et dépenserait un total de 100000 Bitcoin en pizza cet été-là, d’une valeur maintenant de 4,5 milliards de livres sterling.

Pour commémorer la transaction légendaire de Lazlo, le 22 mai est baptisé Bitcoin Pizza Day.





Les fournisseurs de pizzas du monde entier offrent des réductions aux utilisateurs de Bitcoin pour commémorer cet incroyable achat.

Cependant, Laszlo dit qu’acheter une pizza avec de l’argent crypto ces jours-ci serait impossible.

Il a déclaré: «Si tout le monde voulait payer une pizza avec Bitcoin maintenant, cela ne fonctionnerait pas.

«Ils essaieraient, ils se rendraient compte que leurs transactions ne se confirmaient pas et ils perdraient tout intérêt.»