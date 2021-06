Boris Johnson fait face à la perspective d’une défaite à la Chambre des communes pour la première fois depuis qu’il a remporté une majorité convaincante aux élections de 2019. Les députés conservateurs rebelles sont convaincus d’avoir suffisamment d’appuis pour forcer le premier ministre à rétablir la baisse de l’aide étrangère.

Nous saurons sous peu si Lindsay Hoyle, la conférencière, autorisera un vote sur la question ce soir. Si M. Hoyle choisit l’amendement au nom d’Andrew Mitchell, le député conservateur et ancien secrétaire au développement international, les députés voteront à 22 heures ce soir. Le gouvernement a une majorité de travail de 85, donc si 43 députés conservateurs votent avec l’opposition (et à condition que les partis d’opposition rassemblent une participation complète), M. Johnson perdra.

Si l’orateur juge l’amendement « hors de portée » – et il est un peu exagéré d’ajouter une clause rétablissant la réduction de l’aide étrangère à un projet de loi visant à créer une agence de recherche scientifique – alors cela ne fera que reporter l’épreuve de force. Les rebelles conservateurs sont déterminés à forcer un vote aux Communes, et s’ils ne peuvent pas utiliser ce projet de loi, ils trouveront bientôt un autre moyen.

Les spéculations vont bon train à Westminster que le Premier ministre conclura un accord avec les rebelles si Mark Spencer, le whip en chef du gouvernement, lui dit qu’il s’attend à perdre le vote, mais les rebelles voudront une sorte de garantie bancable que la réduction de l’aide sera rétabli avant de retirer leur amendement.

Je serai ici à 16 heures pour répondre à vos questions sur la première grande scission de l’unité conservatrice depuis les élections. D’ici là, nous aurons peut-être une meilleure idée de la façon dont l’argument va se développer.

Il se peut que le Premier ministre soit relativement détendu à l’idée de perdre le vote, car il sait que les dépenses d’aide sont impopulaires auprès de la plupart des électeurs. Il se peut qu’il pense que la question l’aidera, même s’il est vaincu, car il sera perçu comme étant du côté du peuple contre le Parlement – ​​tout comme il l’était pour la réalisation du Brexit.

Les précédents premiers ministres ont été heureux d’être du côté des perdants des votes parlementaires alors qu’ils pensaient que leur position était populaire : Margaret Thatcher, par exemple, a soutenu la peine de mort malgré une large majorité à la Chambre des communes contre, et Tony Blair a haussé les épaules lorsqu’il a perdu le vote sur la détention de 90 jours des suspects terroristes, en déclarant : « Parfois, il vaut mieux perdre et faire la bonne chose que de gagner et de faire la mauvaise chose.

La position de M. Johnson sur l’aide étrangère est plus compliquée, car la promesse de dépenser 0,7% du revenu national figurait dans son propre manifeste lors des élections, il n’est donc pas seulement en désaccord avec la Chambre des communes, mais avec lui-même.

