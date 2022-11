Le commentateur devient fou après que Salem Al-Dawsari ait mis l’Arabie saoudite devant l’Argentine avec une frappe sensationnelle

L’attaquant saoudien Salem Al-Dawsari a illuminé la Coupe du Monde de la FIFA 2022 avec un but sensationnel contre l’Argentine lors d’un match du Groupe C mardi. L’Arabie saoudite a choqué le monde avec une incroyable victoire 2-1 contre l’Argentine au stade Lusail. Ce fut un match serré où l’Argentine a contrôlé la première mi-temps du match mais n’a pas réussi à retenir ses nerfs dans les premières minutes de la seconde mi-temps alors que l’Arabie saoudite en a profité pour ébranler sa défense.

C’est un superbe but du numéro 10 saoudien Al-Dawsari à la 53e minute du match qui a fait le bonheur de ses fans du monde entier.

Le commentateur est devenu fou après que le joueur de 31 ans ait tiré un tir imparable dans le coin supérieur après une délicieuse supercherie.

La vidéo du commentaire a attiré l’attention des fans car le but a tout le potentiel pour être nominé pour le but du tournoi.

Pendant ce temps, le match avait tout ce que vous auriez pu demander, ce qui a gardé tout le monde sur ses gardes.

Un but dans les dix premières minutes du match, VAR entrant en jeu deux fois dans la première mi-temps – la première fois que l’Argentine a obtenu un penalty et la deuxième en faveur de l’Arabie saoudite, avec un but déclaré hors-jeu.

Il s’est passé beaucoup de choses dans la première moitié du match d’ouverture du groupe C entre les champions en titre de la Copa America et les géants asiatiques.

L’Argentine a adopté un plan de match consistant à placer des charges d’hommes à l’avant, bien espacés, avec un sur chaque ligne de touche.

Cependant, le retour de l’Arabie saoudite a commencé par un but de Saleh Al-Shehri pour annuler un penalty précoce de Lionel Messi.

C’était une finition calme de l’attaquant saoudien pour dépasser l’Argentin Emiliano Martinez.

Les Saoudiens ont eu recours à beaucoup de jeu physique pour contrôler leurs adversaires et l’arbitre a dû tendre la main pour montrer les cartons jaunes à Abdulhamid, Abdulelah Al Malki, Salem Al Dawsari et Ali Al Bulayhi.

Les champions de la Copa America se sont efforcés d’égaliser mais le gantier saoudien Mohammed Al-Owais s’est montré imbattable et le coup de sifflet final a déclenché des scènes de liesse.

