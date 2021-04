Le commentateur de CNN, Rick Santorum, est critiqué pour avoir déclaré qu’il n’y avait «pas beaucoup de culture amérindienne aux États-Unis».

Le réseau fait face à de plus en plus d’appels pour licencier l’ancien sénateur de Pennsylvanie après avoir fait ces commentaires lors d’une conférence la semaine dernière.

Rick Santorum fait face à des réactions négatives sur les commentaires faits sur les Amérindiens Crédit: Twitter

Beaucoup en ligne ont appelé CNN à licencier Santorum Crédit: Twitter

Santorum discutait du fait que la culture américaine n’avait pas «beaucoup changé» au cours des siècles par rapport aux pays plus anciens lorsqu’il a fait cette remarque, que beaucoup ont jugée raciste et xénophobe.

« Nous sommes venus ici et avons créé une ardoise vierge. Nous avons fait naître une nation à partir de rien – je veux dire qu’il n’y avait rien ici », a déclaré Santorum lors d’une conférence de la Young America’s Foundation’s Standing Up for Faith & Freedom.

«Je veux dire, oui, nous avons des Amérindiens», a-t-il poursuivi. «Mais franchement, il n’y a pas beaucoup de culture amérindienne dans la culture américaine.

« Il est né des gens qui sont venus ici, poursuivant la liberté religieuse, pour pratiquer leur foi, pour vivre comme ils devraient vivre et avoir la liberté de le faire », a-t-il ajouté.

Santorum était auparavant sénateur de Pennsylvanie Crédits: Getty

Santorum et CNN étaient tous deux critiqués Crédit: Twitter

Les commentaires ont été accueillis avec un énorme contrecoup et des appels pour que le réseau se débarrasse de l’ancien membre du Congrès du GOP.

« Rick Santorum est littéralement écume d’étang », anti-Donald Trump PAC The Lincoln Project tweeté.

« Rick Santorum devrait être retiré de CNN », a ajouté le groupe.

Brian Sims, membre actuel de la Chambre des représentants de Pennsylvanie, n’a pas mâché ses mots, qualifiant Santorum de « poubelle raciste » dans un tweet.

« Il y a d’innombrables raisons pour lesquelles la Pennsylvanie a honte de Rick Santorum. L’une de nos exportations les plus racistes, xénophobes et sectaires, cette tache de Google ne mérite aucune attention et [CNN] doit faire le travail de supprimer et de s’excuser pour l’amplification qu’ils lui donnent », écrit-il.

Meghan McCain, fille de feu le sénateur John McCain et co-animatrice actuelle de The View, ajouté que Santorum devrait «s’éduquer» lui-même.

« Vous devriez vraiment vous renseigner Rick – allez visiter l’incroyable nation Navajo en Arizona, le canyon de chelle, le rocher d’araignée, la vallée du monument … », a-t-elle écrit.

« C’est absolument spectaculaire, tout comme les gens. Vous devez également à chaque Amérindien de ce pays des excuses sincères pour ces déchets. »

CNN n’a pas encore répondu aux appels pour licencier Santorum.