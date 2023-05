Le commentaire sur la retraite de LeBron James aurait surpris les Lakers et ses proches

LeBron James a ouvert la porte à une éventuelle retraite après la défaite des Lakers de Los Angeles contre le Pépites de Denver lundi. Cependant, beaucoup ne l’achètent pas comme une possibilité réelle.

Lorsque James a déclaré lundi qu’il avait « beaucoup de choses à penser » en ce qui concerne son avenir, les gens autour de James ont été « surpris ». selon The Athletic.

La déclaration de James après le balayage de quatre matchs lors de la finale de la Conférence Ouest a également « été une surprise pour de nombreux membres du personnel de Los Angeles », bien qu’il y ait un « scepticisme généralisé » quant à sa retraite, Yahoo Sports a rapporté jeudi.

Le directeur général des Lakers Rob Pelinka et l’entraîneur-chef Darvin Ham ont déclaré aux journalistes mardi qu’ils donneraient à James le temps nécessaire pour qu’il prenne une décision finale.

« LeBron a donné autant au basket-ball que n’importe qui qui a déjà joué. Lorsque vous faites cela, vous gagnez le droit de décider si vous voulez donner plus », a déclaré Pelinka. « Évidemment, notre espoir serait que sa carrière continue. »

Si James décide de revenir et de poursuivre sa carrière de basket-ball, il pourrait être un peu mis à l’écart. James a joué à travers un tendon déchiré au cours des dernières semaines de la saison régulière et à travers les séries éliminatoires des Lakers qui pourraient nécessiter une intervention chirurgicale, selon The Athletic.

James s’est blessé au pied le 26 février lors d’un match contre les Mavericks de Dallas. Alors qu’il terminait le jeu, James n’est revenu à l’action que le 26 mars. Le retour à l’action de James qui a rapidement été considéré comme une surprise par beaucoup, car il est survenu plus tôt que prévu initialement.

« Je suis allé voir le LeBron James des pieds, et il m’a dit que je devrais [delay possible surgery] », a alors déclaré James aux journalistes.

James était également timide à l’époque sur la possibilité d’avoir besoin d’une intervention chirurgicale après la saison.

« Je vais probablement passer une autre IRM à la fin de la saison et partir de là », a déclaré James en mars. « Mais si je dois me faire opérer après la saison, vous ne le saurez pas. Je ne vous parle pas pendant l’intersaison, et au début de la saison prochaine, tout ira bien. Je vais soyez prêt à partir. »

James, qui n’aura pas 39 ans avant la fin décembre, a connu une baisse notable dans certains domaines de son jeu en séries éliminatoires. Il a marqué 24,5 points par match (contre 28,9 points par match en saison régulière) alors qu’il a tiré 49,8% sur le terrain (contre 50% en saison régulière) et 26,4% sur une plage de 3 points (en baisse de 32,1% en saison régulière). saison régulière).

James, qui a remporté quatre titres NBA et quatre MVP, n’a pas grand-chose d’autre à jouer en termes d’accomplissement après être devenu le meilleur marqueur de tous les temps de la NBA cette saison. Il a dit pendant des années qu’il aimerait jouer avec son fils Bronny dans la NBA, mais il a adouci cette position après la défaite de fin de saison de lundi.

« J’ai fait ce que j’avais à faire dans cette ligue, et mon fils va faire son chemin », James dit à ESPN. « Et quel que soit son parcours, quel que soit son parcours, il fera ce qu’il y a de mieux pour lui. Et en tant que son père, et sa mère, Savannah, et son frère et sa sœur, nous allons le soutenir dans tout ce qu’il décide de faire. Donc, ce n’est pas parce que c’est mon aspiration ou mon objectif que c’est le sien. Et je suis tout à fait d’accord avec ça.

