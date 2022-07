Le commentaire “métis” de Viktor Orban suscite l’indignation

Commentez cette histoire Commentaire

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban fait face à un contrecoup après un discours affirmant que les Européens ne devraient pas “devenir des peuples métis”, bien que le leader d’extrême droite doive encore prendre la parole à la Conférence d’action politique conservatrice à Dallas la semaine prochaine. Dans le même discours, Orban a également semblé plaisanter sur les chambres à gaz nazies, déclarant dans le contexte d’une proposition de l’Union européenne de rationner le gaz naturel : “le passé nous montre le savoir-faire allemand à ce sujet”.

Les commentaires, tenus samedi par Orban lors d’un discours annuel aux membres de la minorité hongroise en Roumanie, ont provoqué l’indignation immédiate de ses détracteurs et le malaise de certains de ses partisans. Les retombées les plus importantes à ce jour sont survenues mardi, lorsque Zsuzsa Hegedüs, sociologue et conseillère de longue date d’Orban, a soumis une lettre de démission publique.

“Après un tel discours, qui contredit toutes mes valeurs fondamentales, je n’avais pas d’autre choix”, a écrit Hegedüs, qui est juif, à Orban dans une lettre publiée par le site d’information hvg.hu.

Les opinions d’Orban sur l’immigration et les sociétés multiculturelles n’étaient pas un secret : il a déclaré en 2015 que les musulmans menaçaient l’identité chrétienne de l’Europe, et en 2017, son gouvernement a érigé une barrière frontalière pour empêcher les Syriens et les autres immigrants d’entrer.

Mais sa dernière provocation semble avoir touché une corde sensible d’une manière rare, même au plus fort de l’afflux d’immigrants en Europe en 2015.

Hegedüs a qualifié le discours d’Orban de “pur texte nazi digne de Goebbels” et de l’aboutissement “raciste” d’un “virage de plus en plus illibéral”.

Un porte-parole du gouvernement hongrois a nié ces accusations, accusant “l’élite des médias grand public” d'”hyperventiler à propos de quelques lignes dures sur l’immigration et l’assimilation”.

Orban s’est directement adressé à Hegedüs dans une réponse, écrivant: “Vous ne pouvez pas être sérieux au sujet de m’accuser de racisme après 20 ans de travail ensemble.” Il a ajouté que son gouvernement « suit une politique de tolérance zéro à la fois contre l’antisémitisme et le racisme ».

Mercredi, Orban devait toujours être un conférencier principal au CPAC.

“Écoutons l’homme parler”, a déclaré l’organisateur de la conférence Matt Schlapp à Bloomberg, alors même que les critiques à l’encontre du dirigeant hongrois montaient.

Le Comité international d’Auschwitz des survivants de l’Holocauste faisait partie des organisations qui ont exigé des conséquences. Il a qualifié les propos d’Orban de “stupides et dangereux” et a appelé les autres dirigeants de l’UE à “faire comprendre au monde qu’un M. Orban n’a pas d’avenir en Europe”.

Orban maintient toujours une emprise sur la politique en Hongrie, où il a été réélu pour un quatrième mandat consécutif en avril. Mais son gouvernement est de plus en plus isolé au sein de l’UE, le bloc des 27 États membres dont son pays fait partie.

La Hongrie a été l’un des principaux bénéficiaires des subventions de l’UE, qui se sont poursuivies malgré les inquiétudes concernant les efforts visant à saper les juges indépendants, une presse libre, l’opposition politique et la société civile sous le gouvernement d’Orban. Mais Bruxelles a signalé qu’elle prévoyait d’adopter une position plus ferme à l’avenir. L’UE a retenu certains paiements au pays d’un fonds de relance en cas de pandémie, et un tribunal a statué plus tôt cette année que le bloc pouvait légalement suspendre des subventions plus larges s’il s’avérait que la Hongrie avait violé l’état de droit.

“Combien de temps jusqu’à ce que nous réduisions son financement et son pouvoir ?”, a déclaré Guy Verhofstadt, un membre belge influent du Parlement européen, en réponse au discours d’Orban.

Le ministre des Affaires étrangères de la Roumanie, qui abrite une importante minorité hongroise, a également condamné les propos d’Orban, et le vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans a tweeté – sans nommer le dirigeant hongrois – que « le racisme est une invention politique toxique ».

Même les pays ou les dirigeants qui, dans le passé, auraient pris la défense d’Orban, y compris le principal parti de droite au pouvoir en Pologne, sont restés silencieux à la suite de ses commentaires.

Le gouvernement polonais – autrefois un allié fiable d’Orban en raison de son scepticisme commun vis-à-vis de l’UE – est de plus en plus en désaccord avec le dirigeant hongrois sur sa position sur la guerre en Ukraine. Alors que la Pologne a été un fervent partisan de l’Ukraine, fournissant des armes lourdes et accueillant des millions de réfugiés ukrainiens, Orban a maintenu des liens étroits avec la Russie.