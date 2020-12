Un « Obtenez une chambre! » pourrait être approprié ici.

Tout le monde sait Chrissy Teigen et John legend comme l’une des paires de célébrités les plus durables et les plus ludiques d’Hollywood. Avec leur nature non filtrée et leurs allers-retours hilarants sur les réseaux sociaux, ils rendent les choses intéressantes pour les fans. Pièce A: le récent post Instagram du célèbre gourmet et la réponse haletante du gagnant d’un Grammy.

Le lundi 7 décembre, Teigen a posté une photo d’elle-même dans un soutien-gorge, des sous-vêtements taille haute et des chaussettes floues tout en caressant leur chiot, Petey. « F – k! » elle a légendé le tournage avec un cœur et des émojis de visage de cœur.

La légende a plaisanté en retour dans un commentaire: « Ça ne me dérange pas si je le fais. » Si vous rougissez, imaginez la réaction de Teigen. « Hoooooooooooly s – t mec !!!!!!!! »

Sept ans de mariage plus tard, la chaleur est toujours brûlante entre ces deux-là! Il y a une semaine, le 30 novembre, le mari adoré a célébré le 35e anniversaire de Teigen avec un hommage précieux et évanouissant.

« Nous célébrons ma reine aujourd’hui. Joyeux anniversaire, ma chérie », a écrit le musicien. « Mon amour pour vous est infini et inconditionnel. Merci d’avoir apporté tant de lumière et d’amour à notre famille et au monde. »