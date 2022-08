Le commentaire hilarant en direct de Twitter au Pakistan pendant le match India-Pak est une comédie d’or

Pakistan Twitter est une mine d’or pour les mèmes. Oui, nos grands rivaux, que nous souhaitons vaincre au cricket de toutes nos forces et de notre intelligence chaque fois que nous les rencontrons sur le terrain, ont beaucoup d’humour dans leurs manches. Rappelez-vous quand le Pakistan a perdu contre l’Inde lors de la Coupe du monde 2019 et que leurs fans nous ont donné un mème à feuilles persistantes dans “Ekdum se waqt badal gaye, jazbaat badal gaye” ou le “fan déçu”, qui est toujours notre meilleur compagnon pour exprimer nos sentiments chaque fois que les choses va au sud?

Le Pakistan a de nouveau rencontré l’Inde dimanche en Coupe d’Asie et la rencontre a tenu tout le monde sur le bord de son siège, c’est un euphémisme. Pourchassant le modeste 148 du Pakistan, les Indiens ont longtemps été tenus silencieux par les Pakistanais Naseem Shah et Shadab Khan avant que Hardik Pandya et Ravindra Jadeja ne prennent le contrôle de la procédure et ne poussent le jeu jusqu’à la fin. Pandya, construit avec des nerfs d’acier, a traversé l’Inde avec deux livraisons à revendre en fumant un six à Mohammad Nawaz.

Dire que les fans des deux nations ont eu un effondrement absolu sur le site de microblogging Twitter pendant l’affrontement est un euphémisme.

Mais le commentaire en direct fait par les supporters pakistanais tout au long du match tant attendu, comme l’a souligné à juste titre @notmanoj dans une publication Instagram, est un genre à part entière.

Nous avons rassemblé quelques tweets qui pourraient nécessiter votre attention.

Pooray pakistan mai mila ke itni emaandari nahi hogi jitni out honay ke baad batteurs pakistanais mai ajati hai bhai arbitre nahi de raha out kharay raho dheet banay raho lekin nahi jannat mai jana hai inko match jaye jahannum mai – nma (@namaloomafraaad) 28 août 2022

katrina kaif sirf tumhare liye jeetne diya hai inde ko ❤️ – haseeni (@ahmedrana619) 28 août 2022

kl rahul ki bhi kya vie hai Poora saal pratique kero mehnat kero jaan maaro phir 20 saal ke bachay se pehli balle pe out hojao – nma (@namaloomafraaad) 28 août 2022

ajaao sab apna verre d’apna ly k pic.twitter.com/AJmvYSPy3R — jambon (@bittersweether) 28 août 2022

ouvreurs se behtar au bâton à rauf aur dahani nay ki hai — hamza (@halalberi) 28 août 2022

shaheen afridi nahi hai muhammad amir nahi hai sirf maa ki dua hai – haseeni (@ahmedrana619) 28 août 2022

rauf ka formulaire d’excuses hath mai rakho kabhi bhi pharrna parr sakta hai – nma (@namaloomafraaad) 28 août 2022

vous lou sab aur so jao pic.twitter.com/pdLN7ryAHl – s ♡ (@xosoh) 28 août 2022

naseem shah mujhe apsay pyar hogaya hai par dieu ki kasam — hamza (@halalberi) 28 août 2022

NASEEM KO DARD MEIN DEKH KAY MUJHE DARD HO RAHA HAI — hamza (@halalberi) 28 août 2022

équipe Poori blesser hogayi hai hassan ali ki badduaon mai kitna asar hai yaar – nma (@namaloomafraaad) 28 août 2022

kash meri gpa bhi inki balles larges jesi barti rehti – Talha (@ cedarfest21) 28 août 2022

itna pression hamari sui gaz mai nahi jitna est match mai hogya hai – haseeni (@ahmedrana619) 28 août 2022

L’Inde a peut-être gagné le match mais nous avons toujours Fawad Khan — hamza (@halalberi) 28 août 2022

ek second ki khushi milti hai phir wapsi se ye log dhulai karni shuru kardetay hain — hamza (@halalberi) 28 août 2022

regarder le match avec ma sœur et ma fille de sept ans, a déclaré l’inde itna acha kyu khel raha hai. pata nahi frère pata nahi – Joona (@zahrathebear) 28 août 2022

ÉQUIPE DU PAKISTAN JE VOUS DÉTESTE TELLEMENT FIN MOMENT PE CHOTI SI UMEED DEDETAY HAIN — hamza (@halalberi) 28 août 2022

har baar nawaz salut kion hota hai barbaadi main – Talha (@ cedarfest21) 28 août 2022

acha match hua, maza aaya, larkon ne jaan maari ye wo falana ye haris rauf ka kya masla hai bhai hamesha ka hai iska mort overs mai 15-20 run khana – nma (@namaloomafraaad) 28 août 2022

Quel match. Quelle folie est l’Inde contre le Pakistan. Donne vie au cricket, à chaque fois. Magique. – nma (@namaloomafraaad) 28 août 2022

Hardik Pandya a été nommé joueur du match pour son spectacle complet. Pandya est resté invaincu pendant 33 alors qu’il a enregistré 3/25 chiffres avec le ballon.

