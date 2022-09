Le commentaire emblématique de Tony Greig édité pour 2022 Six de Sachin Tendulkar est un classique à ne pas manquer

« Sommes-nous en 1998 ? Sachin Tendulkar affectueusement appelé le Petit Maître a le pouvoir d’attirer les foules au stade même après neuf ans de sa retraite du cricket international. Ainsi, lorsque les fans fidèles se sont présentés à Dehradun pour assister à la rencontre des Road Safety World Series entre India Legends et England Legends, Tendulkar les a ramenés dans le temps et comment. Le joueur de 49 ans avait l’air tout à fait actif sur les 22 mètres – du jeu de scoops au coup de pied arrière en passant par les tirs, son coup flamboyant de 40 sur 20 avait écrit Sachin Tendulkar vintage partout.

Mais Tendulkar a fait mieux. Le petit maître a dansé sur le terrain et a fumé le quickie anglais pendant un énorme six, un moment qui a instantanément rappelé aux fans de cricket ce 1998 Affrontement de Sharjah entre l’Inde et l’Australie.

Pour ajouter la cerise sur le gâteau, un fan de cricket a édité la voix et le commentaire emblématique de Tony Greig du match de Sharjah aux six RSWS 2022 de Tendulkar et c’est devenu un classique instantané sur Twitter.

Remarque : La nostalgie est dure sur celui-ci.

« Oh, il a atteint ce kilomètre, super coup… oh c’est un gros truc ! Tout droit sorti du top ! Le petit homme a frappé le gros pour six ! Il fait la moitié de sa taille ! Et il l’a écrasé par terre ! Quel joueur ! Quel merveilleux joueur !”

Six d’aujourd’hui par @sachin_rt avec le commentaire de Tony Grieg !! pic.twitter.com/mUb8N17xY8 — Sachiniste (@Sachinist) 22 septembre 2022

Un autre fan a écrasé les deux six et le maximum du senior Sachin était aussi net que celui du jeune Sachin.

Pendant ce temps, Tendulkar a commencé avec une limite de Stephen Parry, avant de prendre Chris Tremlett pour des six consécutifs qui ont été suivis d’un quatre. Au moment où il a péri, l’Inde a brisé 67 points dans les six premiers overs avec le Master lui-même en course à 40 sur seulement 20 balles qui avaient trois six et autant de limites.

India Legends a affiché 170/4 sur le tableau de bord. En réponse, England Legends a échoué de 40 points. Tendulkar a été élu Homme du match.

