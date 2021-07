Le vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères Choi Jong-kun a convoqué samedi le chef de la mission diplomatique japonaise à Séoul, l’ambassadeur Koichi Aiboshi, pour protester formellement contre ce qu’un de ses adjoints a dit à une chaîne de télévision locale.

La chaîne de télévision par câble, JTBC, a déclaré vendredi qu’un haut diplomate japonais avait fait un commentaire qui était « difficile à mettre en mots » en parlant de la tentative du président sud-coréen Moon Jae-in d’organiser un sommet avec le Premier ministre japonais Yoshihide Suga lors des prochains Jeux olympiques de Tokyo.

Hirohisa Soma, chef de mission adjoint, a déclaré que Tokyo avait peu de place pour une telle réunion de haut niveau et que le président sud-coréen ne pouvait s’engager dans un « tir à la corde qu’avec lui-même », utilisant une expression faisant allusion à la masturbation. Le rapport de la station n’a pas nommé le diplomate, décrivant seulement son poste supérieur à l’ambassade, mais la mission japonaise a ensuite reconnu la remarque et identifié la personne derrière.

Lors de la réunion de samedi, l’ambassadeur du Japon a exprimé ses regrets et a déclaré qu’il transmettrait les objections et les demandes de la partie sud-coréenne à son gouvernement. Choi a dit que Tokyo doit prendre « des mesures visibles et dues pour empêcher la répétition d’une telle situation », selon l’agence de presse Yonhap.

Plus tôt dans la journée, Aiboshi a décrit les paroles de son subordonné comme « extrêmement inapproprié et très regrettable » et a dit qu’il avait « a sévèrement mis en garde le ministre Soma après avoir reçu son briefing » sur ce qui s’était passé. Il a ajouté que Soma ne voulait pas manquer de respect au président sud-coréen.

Les relations entre Tokyo et Séoul, deux alliés clés des États-Unis dans la région, ont été affectées par de nombreux problèmes de division. Certains découlent des griefs historiques que la Corée a subis contre le Japon impérial, son ancien suzerain et conquérant colonial pendant la Seconde Guerre mondiale. D’autres sont survenus plus récemment à propos du commerce bilatéral et des restrictions imposées par les deux parties.

