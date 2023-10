Le commentaire douteux de Mika Singh à l’égard de Jacqueline Fernandez laisse Sukesh Chandrasekhar furieux

Mika Singh a fait l’actualité il y a quelques jours en commentant une photo de Jacqueline Fernandez avec nul autre que l’icône des films d’action, Jean Claude Van Damme. Il a écrit qu’il était meilleur que Sukesh, ce qui implique évidemment Sukesh Chandrashekhar. L’actrice sri lankaise a beaucoup souffert professionnellement après que son nom ait été associé à l’escroc. Petit à petit, elle fait son retour dans des films avec des projets comme Welcome To The Jungle et Housefull 5. Le commentaire de la chanteuse a été critiqué par beaucoup, qui l’ont estimé injustifié. Il l’a ensuite supprimé. Mika Singh a donné sa voix à de nombreuses chansons mettant en vedette l’actrice. Maintenant, l’escroc a réagi…

Sukesh Chandrashekhar met en garde Mika Singh

Dans une déclaration, l’escroc a déclaré à Mika Singh qu’il était au courant de sa conduite passée avec des femmes et de certaines « poubelles » présumées qui sont cachées. Il a dit que sa vie était rendue publique, contrairement à lui. Il l’a averti de cesser de commenter ou de s’immiscer dans la vie des autres. Sukesh l’a prévenu en disant qu’il intenterait des poursuites contre lui s’il le faisait la prochaine fois, le mettant en faillite. Il exposerait également sa vie personnelle.

Enfin, il a écrit pour Jacqueline Fernandez : « Enfin, Jackie, mon bébé, ma maman, je t’aime comme un fou, ne t’inquiète pas de toute cette négativité, je suis là et je vais m’en occuper. En fin de compte, ce n’est qu’une seule séquence de victoires. Ma rockstar Tu me manques comme un fou, j’ai hâte. »

Sukesh Chandrasekhar à ce sujet

Il a déclaré qu’en raison de ces commentaires, le caractère et la personnalité de Sukesh font l’objet d’un examen plus approfondi. Il a déclaré que cela le rendait vulnérable à un procès médiatique. Il y a quelques jours, il a dédié à l’actrice la chanson Chaleya de Jawan. Jacqueline Fernandez a divulgué les détails de leur relation avec l’ED.