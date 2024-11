Le commentaire de Trump sur les « neuf barils » fait l’objet d’une enquête du procureur général de l’Arizona, Kris Mayes

Le procureur général de l’Arizona, Kris Mayes, enquête sur les commentaires de l’ancien président Donald Trump et se demande ce que ressentirait l’ancienne représentante américaine Liz Cheney. si les armes étaient « braquées sur son visage » comme une infraction potentiellement passible de poursuites.

« J’ai déjà demandé à mon chef de la division pénale de commencer à examiner cette déclaration et à l’analyser pour déterminer si elle constitue une menace de mort au regard des lois de l’Arizona », a déclaré Mayes, un démocrate, lors de l’enregistrement vendredi de l’émission d’information « Sunday Square » sur la Douzième chaîne. -Off », selon 12 News.

« Je ne suis pas prêt à dire maintenant si cela l’a été ou non, mais cela ne nous aide pas alors que nous préparons nos élections et que nous essayons de garantir que nous maintenons la paix dans nos bureaux de vote et dans notre État. » dit-elle.

Richie Taylor, porte-parole de Mayes, a déclaré à The Arizona Republic que le bureau cherchait à savoir si « les commentaires de Trump à propos de Liz Cheney violaient la loi de l’Arizona ». Il a ajouté que le bureau n’avait pas d’autre commentaire pour l’instant.

La secrétaire de presse nationale de la campagne Trump, Karoline Leavitt, a déclaré vendredi que l’enquête de Mayes sur les commentaires « n’est qu’une tentative désespérée d’aider la campagne ratée de Kamala Harris ».

Trump a fait ce commentaire tout en dénigrant Cheney, un critique sévère de l’ancien président, lors d’une apparition avec l’expert conservateur Tucker Carlson jeudi au Desert Diamond Arena de Glendale. Cette proposition a suscité de vives résistances de la part de Cheney, de la vice-présidente Kamala Harris et d’autres.

Affirmant que Cheney était un « faucon de guerre radical » qui enverrait les Américains à la guerre, Trump a fait remarquer lors de l’événement : « Mettons-la là avec un fusil avec neuf canons lui tirant dessus. OK ? Voyons ce qu’elle en pense. Vous savez, quand les armes sont braquées sur son visage.

« C’est ainsi que les dictateurs détruisent les nations libres » Cheney a déclaré vendredi sur X.com à propos des commentaires de Trump. « Ils menacent de mort ceux qui parlent contre eux. Nous ne pouvons pas confier notre pays et notre liberté à un homme mesquin, vindicatif, cruel et instable qui veut être un tyran. »

On ne sait pas exactement à quoi pourraient faire référence les « neuf barils ». Certains, dont Harris, ont suggéré que Trump avait laissé entendre qu’il voulait voir Cheney exécuté par un « peloton d’exécution ».

« Donald Trump s’est entretenu avec Tucker Carlson lors d’une assemblée publique nocturne et a suggéré que la républicaine Liz Cheney devrait être fusillée », a déclaré vendredi matin la campagne de Harris.

La déclaration de Trump selon laquelle Cheney aurait « un fusil là-bas » est venue cadrer son argument apparent selon lequel elle était un « faucon de guerre ». Après les images violentes, Trump a continué à dire à Carlson : « Ce sont tous des faucons de guerre lorsqu’ils sont assis à Washington dans un joli bâtiment et disent : « Oh mon Dieu, nous allons envoyer 10 000 soldats directement dans la bouche de l’ennemi. » ‘ »

Trump a souligné le sens de ce commentaire vendredi, déclarant aux journalistes que Cheney « tue des gens… Elle veut tuer des gens inutilement ».

Mayes a été critiquée par les républicains pour avoir politisé les mesures coercitives de son bureau, en particulier avec les inculpations par l’État de 18 personnes dans l’affaire des faux électeurs liée aux élections de 2020.

Cette enquête a considéré Trump comme un conspirateur non inculpé. Les procureurs ont demandé au grand jury de reculer après que les jurés aient envisagé de l’inculper.

