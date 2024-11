Le commentaire de Trump « que cela plaise ou non aux femmes » était « très offensant », dit Harris

Kamala Harris a déclaré jeudi que le commentaire de Donald Trump sur la protection des femmes « que cela leur plaise ou non » montre que l’ancien président américain ne comprend pas le droit des femmes « de prendre des décisions concernant leur propre vie, y compris leur propre corps ».

« C’est en fait très offensant », a déclaré la candidate démocrate Harris à propos de cette remarque, avant de partir passer la journée à faire campagne dans les États du champ de bataille de l’Ouest, l’Arizona et le Nevada.

« Ce n’est que la dernière d’une série de révélations de l’ancien président sur ce qu’il pense des femmes et de leur libre arbitre. »

Lors d’un rassemblement mercredi soir près de Green Bay, dans le Wisconsin, le candidat républicain Trump a déclaré à ses partisans que ses collaborateurs l’avaient exhorté à cesser d’utiliser cette expression parce qu’elle était « inappropriée ».

Il a déclaré avoir ensuite dit à ces assistants : « Eh bien, je vais le faire, que cela plaise aux femmes ou non. Je vais les protéger. »

Les remarques de Trump interviennent alors qu’il a du mal à entrer en contact avec les électrices et que Harris courtise les femmes des deux partis, avec un message centré sur la liberté. Elle fait valoir que les femmes devraient être libres de prendre leurs propres décisions concernant leur corps et que si Trump est élu, davantage de restrictions suivront.

Trump a nommé trois des juges de la Cour suprême des États-Unis qui formaient la majorité conservatrice qui a annulé Roe v. Wade, qui protégeait pendant des décennies le droit fédéral à l’avortement pour les citoyens de tout le pays.

Alors que les conséquences de cette décision de 2022 se propagent, Trump a commencé à affirmer lors d’événements publics et dans des publications sur les réseaux sociaux qu’il « protégerait les femmes » et s’assurerait qu’elles ne « penseraient pas à l’avortement ».

Trump et les républicains ont du mal à parler du droit à l’avortement, d’autant plus que les femmes de tout le pays ont du mal à obtenir des soins médicaux appropriés en raison des restrictions, dont les implications vont bien au-delà de la simple possibilité de mettre fin à une grossesse non désirée.

Trump incohérent sur l’avortement

Trump a donné des réponses contradictoires sur sa position sur l’avortement, affirmant à certains moments que les femmes devraient être punies pour avoir recours à cet avortement, et mettant en avant les juges qu’il a nommés. Au cours de sa campagne réussie de 2016, il a déclaré aux électeurs que s’il était élu, il nommerait des juges à la Cour suprême pour annuler Roe v. Wade, et s’est déclaré « pro-vie ».

Mais ces dernières semaines, il a promis de mettre son veto à une interdiction nationale de l’avortement, après avoir refusé à plusieurs reprises de prendre un tel engagement. Il a déclaré que les États devraient réglementer les soins et que certaines lois étaient « trop strictes ».

La candidate démocrate à la présidentielle et vice-présidente américaine Kamala Harris s’exprime mercredi lors d’un rassemblement électoral au Alliant Energy Center à Madison, dans le Wisconsin. (Jacquelyn Martin/Associated Press)

Depuis 2022, la mosaïque de lois étatiques sur l’avortement a créé des soins médicaux inégaux. Certaines femmes sont mortes. D’autres ont saigné dans les parkings des salles d’urgence ou sont tombées gravement malades à cause d’une septicémie, car les médecins des États où l’avortement est strictement interdit les renvoient jusqu’à ce qu’elles soient suffisamment malades pour justifier des soins médicaux. Cela inclut celles qui n’ont jamais eu l’intention de mettre fin à leur grossesse. La mortalité infantile et maternelle a augmenté.

La campagne de Harris s’est appuyée sur les déclarations de Trump sur les femmes. Dans une publicité de campagne, une femme qui est tombée gravement malade d’une septicémie après une complication de grossesse se tient devant un miroir et regarde une grande cicatrice sur son abdomen, pendant que l’audio diffuse les commentaires de Trump sur la protection des femmes.

Harris espère que l’avortement sera un puissant facteur de motivation pour les femmes aux urnes.

Jusqu’à présent, les femmes ont voté plus que les hommes, selon des données solides

Jusqu’à présent, lors du vote anticipé, 1,2 million de femmes de plus que d’hommes ont voté dans les sept États du champ de bataille, selon les données de la société d’analyse TargetSmart.

Cela ne se traduit pas nécessairement par des gains démocrates. Mais lors de l’élection présidentielle de 2020, il y avait une différence de neuf points de pourcentage entre les hommes et les femmes dans leur soutien à Joe Biden et Kamala Harris, selon AP VoteCast, une enquête menée auprès de plus de 110 000 électeurs.

Les partisans écoutent Harris discuter des droits reproductifs à l’occasion du deuxième anniversaire de l’annulation de Roe v. Wade, à Phoenix, en Arizona, le 24 juin. (Rebecca Noble/Reuters)

Le ticket démocrate a été soutenu par 55 pour cent des femmes et 46 pour cent des hommes. Cela reste essentiellement inchangé par rapport aux élections de mi-mandat de 2018, lorsque VoteCast a constaté un écart entre les sexes de 10 points, avec 58 pour cent de femmes et 48 pour cent d’hommes soutenant les démocrates dans les courses au Congrès.

Liz Cheney, une républicaine conservatrice qui a fait campagne pour Harris, a noté au cours de sa campagne que les scrutins étaient secrets et a suggéré que les républicains qui souhaitent voter tranquillement contre Trump puissent le faire.

Harris a des rassemblements prévus jeudi à Phoenix, Reno, Nevada et Las Vegas. Pendant ce temps, Trump se rend au Nouveau-Mexique et en Virginie dans les derniers jours de la campagne, faisant un détour risqué depuis les sept États du champ de bataille pour passer du temps dans des endroits où les candidats républicains à la présidentielle n’ont pas gagné depuis des décennies.