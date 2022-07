Le commentaire de Ratna Pathak Shah sur le fait que Karwa Chauth est “régressif” est suivi sur les réseaux sociaux ; les internautes disent: “Tant de haine contre la nation”

Ratna Pathak Shah a exaspéré les médias sociaux avec ses derniers commentaires sur les femmes célébrant Karwa Chauth en Inde. L’actrice connue pour son travail dans des émissions comme Sarabhai Vs Sarabhai dans une interview à Pinkvilla a déclaré que l’Inde devenait de plus en plus régressive. Elle a pointé la situation des femmes en Arabie Saoudite, et demandé si les femmes indiennes aussi souhaitaient se retrouver dans une société trop restrictive. Ratna Pathak Shah a déclaré qu’elle trouvait épouvantable que des femmes indiennes instruites aient gardé Karwa Chauth pour leurs maris et qu’elles aient été louées pour la même chose. L’actrice a déclaré que les gens étaient obligés de faire de la religion une partie intégrante de leur vie.

Ratna Pathak Shah a déclaré que “rien ou très peu” n’a changé pour les femmes dans des domaines cruciaux. Elle a dit que la société devenait extrêmement conservatrice. Elle aurait déclaré: “Nous devenons superstitieux, nous sommes obligés d’accepter et de faire de la religion une partie très importante de la vie. Quelqu’un m’a demandé pour la première fois l’année dernière si je respectais ‘karwa chauth ka vrat (observant karwa chauth)’. J’ai dit : ‘Suis-je fou ?'”

L’actrice a en outre déclaré qu’il était épouvantable que les femmes indiennes modernes observent Karwa Chauth pendant de longues vies pour leurs maris. Elle a dit qu’être veuve était toujours horrible en Inde. Ratna Pathak Shah a en outre été citée: “Donc, tout ce qui m’éloigne du veuvage. Vraiment? Au 21e siècle, nous parlons comme ça? Des femmes instruites font ça.”

Elle a dit que les sociétés conservatrices essaient de réprimer les femmes. Ratna Pathak Shah a déclaré que les femmes sont les plus touchées dans ces sociétés. Elle a dit: “Quelle est la portée des femmes en Arabie saoudite? Voulons-nous devenir comme l’Arabie saoudite? Et nous le deviendrons parce que c’est très très pratique. Les femmes fournissent beaucoup de travail non rémunéré à la maison. Si vous devez payer pour cela travail, qui le fera? Les femmes sont contraintes à cette situation.

#RatnaPathakShah ce que je n’ai pas dit, c’est que le Hijab est la façon la plus progressiste de s’habiller. Surtout au plus fort de l’été avec ses variantes de couleurs de gris, gris foncé, noir, noir anthracite, il rend vos cœurs remplis de joie alors que l’été sensuel est dans l’air !! Indien patriote ?? ?? JusticeforHarsha (@INDNationalist2) 28 juillet 2022

#RatnaPathakShah a l’habitude d’appeler tout ce qui est hindou comme classe moyenne. #Vanakkam_Modi Boycottez Bollywood SSR non contaminé par SmearCampaign Karwa Chauth Babar Voix saoudienne du peuple Hijab Justice pour Asharamji Bapu Mamata Tamilnadu pic.twitter.com/aRCgPKGwHG Indio duro ( ) (@Emprormohit) 28 juillet 2022

Chat attrapé #RatnaPathakShah ‘s langue quand la controverse sur le hijab était allumée. ‘Karva Chauth’ est régressif et tourne l’Inde vers l’Arabie mais le hijab pour les petits bébés, qui ont à peine 2 ans est progressiste et responsabilise les femmes. Hypocrisie, ton nom est libéral. https://t.co/ZZOrgOHvyo JKNS (@krsrnaja) 28 juillet 2022

C’est Bollywood qui tourne l’Inde vers l’Arabie Saoudite. #RatnaPathakShah avez-vous été obligé de changer de religion pour diriger un « nikah » ou êtes-vous toujours un hindou progressiste ? https://t.co/TS0rJZ40fG NotSoSapient (@sapientVirgo) 28 juillet 2022

Ratna Pathak Shah a eu une longue carrière illustre dans l’industrie de la télévision bollywoodienne et indienne. Ses fils Vivaan et Imaad Shah sont également dans le domaine du divertissement et des arts créatifs. Dans le passé, Naseeruddin Shah a également été trollé royalement par les internautes.