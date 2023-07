Kostin a appelé les alliés, y compris les États-Unis et la Grande-Bretagne, à classer Wagner comme une organisation terroriste afin qu’elle puisse être poursuivie et ses avoirs gelés.

Chargement

L’événement de cette année est organisé par l’Inde, qui est devenue membre en 2017. C’est la dernière possibilité pour le Premier ministre Narendra Modi de montrer l’influence mondiale croissante du pays.

Jusqu’à présent, le groupe s’est concentré sur l’approfondissement de la sécurité et de la coopération économique, la lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue, la lutte contre le changement climatique et la situation en Afghanistan après la prise de pouvoir des talibans en 2021. Lorsque les ministres des affaires étrangères se sont réunis en Inde le mois dernier, la guerre de la Russie contre L’Ukraine a à peine figuré dans leurs remarques publiques, mais les retombées pour les pays en développement sur la sécurité alimentaire et énergétique restent une préoccupation pour le groupe, selon les analystes.

Le forum est plus important que jamais pour Moscou, qui tient à montrer que l’Occident n’a pas réussi à l’isoler. Le groupe comprend les quatre nations d’Asie centrale que sont le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan, dans une région où l’influence russe est profonde. D’autres incluent le Pakistan, qui est devenu membre en 2017, et l’Iran, qui devrait adhérer mardi. La Biélorussie est également en lice pour l’adhésion.

« Cette réunion de l’OCS est vraiment l’une des rares opportunités mondiales que Poutine aura pour projeter sa force et sa crédibilité », a déclaré Michael Kugelman, directeur de l’Institut d’Asie du Sud du Centre Wilson.