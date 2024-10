Le commentaire de Moreno sur l’avortement ébranle le débat lors d’une coûteuse course au Sénat dans l’Ohio, à tendance républicaine

COLUMBUS, Ohio– Un commentaire spontané sur les droits reproductifs du républicain Bernie Moreno lors de la course serrée au Sénat de l’Ohio a placé l’avortement au centre du débat de la campagne sénatoriale la plus coûteuse de cette année. Et c’est exactement ce que souhaitait le sénateur démocrate Sherrod Brown.

Moreno insiste sur le fait qu’il plaisantait après la diffusion d’une vidéo sur son téléphone portable critiquant les femmes dont les votes sont motivés par des inquiétudes concernant l’implication du gouvernement dans les décisions en matière d’avortement.

« Malheureusement, en passant, il y a beaucoup de femmes de banlieue, beaucoup de femmes de banlieue qui disent : ‘Écoutez, c’est l’avortement' », a déclaré Moreno lors d’une mairie du comté de Warren le 20 septembre. Je ne peux pas avorter dans ce pays quand je le veux, je voterai pour n’importe qui d’autre. D’ACCORD. C’est un peu fou, d’ailleurs, mais, surtout pour les femmes qui ont plus de 50 ans, je me dis : « Je ne pense pas que ce soit un problème pour vous. »

Brown et ses alliés se sont jetés sur ce commentaire, qui allait au cœur de la candidature du démocrate à un quatrième mandat représentant l’État à tendance républicaine. Une femme présentée dans une publicité télévisée se demandait pourquoi, si une femme de 50 ans n’avait pas le droit de se prononcer fermement sur l’avortement, un homme de 57 ans – c’est l’âge de Moreno – candidat au Sénat le ferait.

Même sa compatriote républicaine Nikki Haley, ancienne candidate à la présidentielle, a critiqué Moreno en le qualifiant de #ToneDeaf. « Essayez-vous de perdre les élections ? Vous demandez un ami », a-t-elle plaisanté sur X.

Brown a fait de l’accès à l’avortement une priorité, et le commentaire de Moreno signifiait que la campagne était moins axée sur l’économie et l’immigration, des questions dont le républicain et son parti préféreraient parler.

Tout au long de la course, Brown a déclaré qu’il avait voté pour et qu’il honorerait un amendement que les habitants de l’Ohio ont soutenu avec de larges marges l’année dernière qui consacre dans la constitution de l’État le droit des citoyens de faire leurs propres choix en matière de procréation. La candidate à la présidentielle Kamala Harris et les démocrates en bas du scrutin sont miser sur la question de l’avortement remporter des voix lors de la première élection à la Maison Blanche depuis La Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade en 2022.

« Les habitants de l’Ohio pensent que les femmes devraient avoir le pouvoir de prendre leurs propres décisions en matière de soins de santé, Bernie Moreno pense qu’il devrait le faire », a déclaré Brown dans un communiqué. « En tant qu’homme de plus de 50 ans, je me soucie profondément du droit d’une femme de prendre des décisions en matière de soins de santé pour elle-même – pour mes filles, mes petites-filles et toutes les femmes de l’Ohio, quel que soit leur âge. »

Marron détrônant est une priorité républicaine. Alors que les démocrates défendent deux fois plus de sièges au Sénat que les républicains, une défaite dans l’Ohio mettrait en péril la faible majorité des démocrates.

Les dépenses publicitaires ont dépassé 400 millions de dollars début octobre, faisant de la course au Sénat la plus coûteuse du pays jusqu’à présent, selon les données d’AdImpact, qui suit les dépenses de campagne en publicité. Ce total inclut une primaire républicaine compétitive plus tôt cette année.

Lors des élections générales, les données montrent que les républicains ont dépensé plus que les démocrates dans la course Brown-Moreno. Vendredi, les républicains avaient dépensé environ 188,4 millions de dollars en publicités depuis la primaire du 19 mars, contre 159,7 millions de dollars pour les démocrates. Les partis et groupes affiliés disposent de 68,5 millions de dollars supplémentaires en spots publicitaires réservés d’ici le 5 novembre.

Moreno, un riche homme d’affaires de Cleveland approuvé par Donald Trump – n’a pas été découragé par la controverse qui a suivi après que ses commentaires sur l’avortement aient fait surface. Sa campagne a déclaré que le commentaire avait été fait de manière ironique et que Brown et Harris étaient ceux qui manquaient de respect aux femmes.

« Le point de vue de Bernie est que les électrices se soucient tout autant de l’économie, de la hausse des prix, de la criminalité et de notre frontière sud ouverte que les électeurs masculins, et il est dégoûtant que les démocrates et leurs amis des médias de gauche traitent constamment toutes les femmes comme si ce sont automatiquement des électeurs sur une seule question en matière d’avortement qui n’ont pas d’autres préoccupations sur lesquelles ils votent », a déclaré le porte-parole Reagan McCarthy dans un communiqué.

Les républicains de l’Ohio ont de nombreuses raisons d’être optimistes quant à la course. Le État indicateur d’une époque a viré à droite et a soutenu Trump deux fois par de larges marges, et il est une fois de plus au sommet du classement.

Le soutien de Trump a pesé dans l’Ohio – depuis JD Vancele sénateur pour le premier mandat et colistier de Trump, à Le représentant de l’État du GOP, Derek Merrinqui s’est imposé dans un primaire en désordre pour défier Marcy Kaptur, une de longue date Membre du Congrès démocrate. Le soutien de Trump a propulsé Moreno vers la victoire dans un primaire âprement disputée.

Les républicains ont martelé Brown sur son bilan, affirmant qu’il avait voté pour autoriser « les hommes biologiques dans les sports féminins » et soutenait l’octroi de chèques de relance et d’avantages fédéraux aux immigrants qui se trouvent illégalement aux États-Unis. Les deux affirmations déforment la vérité : Brown n’a pas voté pour permettre aux personnes transgenres de pratiquer des sports féminins, mais pour empêcher que les fonds fédéraux soient retirés aux écoles qui le permettaient, et le vote lié aux immigrants en question impliquait une question nuancée dans la législation qui a déjà empêché les chèques de relance d’être accordés aux immigrants sans statut légal dans le pays.

Pourtant, les attaques ont été répétées suffisamment souvent pour que les électeurs puissent s’inscrire.

« Bernie Moreno a rapidement réduit l’écart avec Sherrod Brown, alors même que Chuck Schumer et les démocrates de Washington DC dépensent des millions pour lancer des diffamations sans fondement et des attaques racistes contre Moreno », a déclaré le porte-parole du Comité sénatorial national républicain, Philip Letsou, dans un communiqué. La référence était à des publicités pro-Brown remettant en question les relations commerciales de certains membres de la famille de Moreno, né à Bogota, en Colombie.

La majorité sénatoriale PAC, un groupe indépendant aligné sur le chef de la majorité sénatoriale Chuck Schumer de New York, a réservé 65 millions de dollars en temps publicitaire dans l’Ohio entre la fête du Travail et la fin de la campagne. Le président du groupe, JB Poersch, a déclaré que la réputation de Brown, sa campagne solide et ses prouesses supérieures en matière de collecte de fonds contribueront à propulser l’homme politique chevronné au sommet.

« Nous disposons d’un avantage considérable en matière de communication dans cet État », a-t-il déclaré.

Plus de 90 % des dépenses républicaines – à l’exception de 1,9 million de dollars de soutien publicitaire à Moreno – proviennent de groupes extérieurs, selon les données d’AdImpact.

Brown a collecté 51 millions de dollars pour son propre compte de campagne, contre 15,3 millions de dollars pour Moreno, qui comprend 4,5 millions de dollars que Moreno a prêtés à sa propre campagne. Le républicain a déclaré avoir dépensé environ 10 millions de dollars jusqu’à présent, son dernier rapport sur le financement de sa campagne n’ayant pas encore été déposé.

Les républicains devraient continuer à lier Brown à la politique d’immigration de l’administration Biden-Harris, un vulnérabilité clé cette année pour les démocrates.

Lorsqu’il y a eu des troubles dans Springfield, Ohio, Moreno a tenté de blâmer Brown et Harris, qualifiant « l’invasion haïtienne » d’échec du gouvernement fédéral à se préparer avant d’augmenter le nombre d’Haïtiens capables de demander un statut de protection temporaire aux États-Unis.

Brown n’a pas nommé Trump et Vancequi a intensifié l’attention portée à la ville avec allégations non fondées selon lesquelles les Haïtiens mangeraient des animaux de compagniemais il a reproché aux « gens qui font de la politique » d’aggraver les choses. À un moment donné, les bureaux et les écoles du gouvernement local et de l’État de Springfield ont fermé leurs portes en raison de dizaines d’alertes à la bombe.

Moreno, quant à lui, a été confronté à d’autres défis, notamment un rapport d’Associated Press sur un profil créé avec le compte de messagerie de Moreno sur un site pour adultes. L’avocat de Moreno a déclaré que le profil avait été créé par un ancien stagiaire comme une farce.

Le candidat a conservé le soutien de Trump après la publication du rapport et s’est vu attribuer une place de parole très convoitée à la Convention nationale républicaine en juillet.