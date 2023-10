Le commentaire de Jordan Poole sur le « sac à dos cher » aurait déclenché le coup de poing de Draymond Green

Avant la saison NBA 2022-23, les Golden State Warriors faisaient parler de lui dans ce sport, mais pas pour avoir remporté leur quatrième championnat en huit saisons. Au lieu de cela, la discussion a entouré la diffusion d’une vidéo de Draymond Green frappant Jordan Poole au visage lors d’un entraînement d’équipe.

Green a évoqué le coup de poing à plusieurs reprises, mais la véritable raison de l’explosion n’est toujours pas claire. Avons-nous enfin une réponse ?

Dans la dernière édition de « Pablo Torre Finds Out », les animateurs ont révélé avoir reçu plusieurs SMS de personnes proches de la dispute qui disent que Poole a dit à Green : «Tu es un sac à dos cher pour 30» Le numéro 30 fait probablement référence au meneur des Warriors et double MVP de la NBA Stephen Curry, avec qui Green a été coéquipier tout au long de ses 11 années de carrière.

Les Warriors n’ont pas commenté la rumeur.

À la suite de l’explosion, Green a été renvoyé des Warriors, tandis que Poole a obtenu une prolongation de quatre ans et 140 millions de dollars une semaine plus tard. La saison dernière, les Warriors ont remporté la sixième tête de série de la Conférence Ouest avant de s’incliner en six matchs contre les Lakers de Los Angeles au deuxième tour des séries éliminatoires.

Comment Chris Paul gérera-t-il un rôle potentiel sur le banc avec les Warriors ?

Golden State a échangé Poole – qui a marqué en moyenne 20,4 points par match la saison dernière – aux Wizards de Washington en juin dans le cadre d’un accord commercial pour le garde vétéran Chris Paul, dont le contrat n’est pas garanti au-delà de la saison 2023-24. Les Warriors ont ensuite signé à nouveau Green pour un contrat de 100 millions de dollars sur quatre ans.

Quant au présent, Green a subi une entorse à la cheville gauche lors d’un récent match de basket-ball, ESPN a rapporté samedi. Les Warriors ouvrent la saison 2023-24 à domicile contre les Phoenix Suns le 24 octobre.

