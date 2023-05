Le commentaire de Gill sur le message émotionnel de Kohli après la sortie de RCB est de l’or pur

Virat Kohli, fidèle des Royal Challengers Bangalore, a écrit un message sincère après la fin de la campagne IPL 2023 de l’équipe et le commentaire de Shubman Gill à ce sujet était d’or. Après avoir perdu contre les Titans du Gujarat dans un match incontournable dimanche, RCB a été éliminé de la course aux séries éliminatoires de l’IPL 2023. Une victoire aurait conduit RCB aux séries éliminatoires, mais une défaite contre eux a aidé les Indiens de Mumbai à rejoindre les Titans du Gujarat, Chennai Super Kings et Lucknow Super Giants dans le top 4 du tableau des points à la fin de la phase de championnat.

« Une saison qui a eu ses moments mais malheureusement nous n’avons pas atteint le but. Déçus mais nous devons garder la tête haute. A nos fidèles supporters, reconnaissants de nous avoir soutenus à chaque étape. Un grand merci aux entraîneurs, à la direction et à mes coéquipiers. Nous visons à revenir plus forts », a écrit Kohli sur Instagram

À ce sujet, Gill a commenté avec un emoji couronne, décrivant certainement Kohli comme un roi.

Voir ici :

Gill a réaffirmé son statut d’héritier présomptif de Kohli avec une magnifique centaine alors que GT a éliminé RCB d’IPL avec une victoire à six guichets, permettant au MI de Rohit Sharma de se faufiler en tant que quatrième équipe des barrages à Bengaluru dimanche.

Après que Kohli ait marqué un 101 de 61 balles en 197 de RCB pour cinq, cela ressemblait au meilleur effort de la journée, mais Gill, qui sera le porte-flambeau du bâton indien pendant les 10 prochaines années, a montré qu’il était meilleur que le meilleur. Ce que Kohli a bien fait, Gill l’a fait mieux car ses 104 balles invaincues sur 52 ont vu les Titans poursuivre la cible avec élan. Comme l’ancien capitaine de l’Inde Kohli, c’était la deuxième centaine consécutive de Gill.

(Avec entrées PTI)