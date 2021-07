Le commentaire de Disha Parmar dans une vidéo virale irrite les fans de Sidharth Shukla, Jasmin Bhasin apporte des éclaircissements ! – Regarder | Nouvelles télévisées

New Delhi: Le couple nouvellement marié Rahul Vaidya et Disha Parmar a récemment été vu lors d’une sortie déjeuner avec leurs amis proches Aly Goni et Jasmin Bhasin vendredi 30 juillet. Dans une vidéo virale, le gang est vu en train de savourer un délicieux dessert et de passer un moment de gala ensemble. Cependant, un commentaire fait par Disha Parmar a semblé étrange et déroutant à de nombreux fans.

Dans la vidéo partagée par l’as photographe Viral Bhayani, on entend Disha dire à Rahul: « Sidharth har season mein aaega kya? ». À ce commentaire, Jasmin Bhasin a réagi et a déclaré: « Jab tak Manisha rahegi. » De nombreux fans de l’acteur Sidharth Shukla se sont demandé si l’actrice faisait référence à lui.

Regardez la vidéo:

Plus tard, Jasmin Bhasin a publié une clarification sur Twitter et a déclaré que la situation était complètement mal comprise car ils ne parlaient pas de Sidharth Shukla. Elle a écrit: « Lol, c’est complètement incompris. Nous ne parlions pas de Sid ou de quelqu’un de lié, c’était une conversation longue et amusante. Les gars se détendent @sidharth_shukla est un ami et une chère costar. »

Découvrez son tweet:

Lol, c’est complètement incompris. Nous ne parlions pas de Sid ou de quelqu’un d’autre, c’était une longue et drôle conversation. Les gars se détendent@sidharth_shukla est un ami et cher costar. – Jasmin bhasin (@jasminbhasin) 30 juillet 2021

Alors que la plupart des fans semblent convaincus par ses éclaircissements, certains ont commenté que la déclaration publique la faisait paraître coupable.

Sur le plan personnel, le chanteur Rahul Vaidya et l’actrice Disha Parmar se sont mariés le 16 juillet au Grand Hyatt de Mumbai. Pour leur mariage, le beau couple a opté pour des tenues traditionnelles conçues par le duo d’as Abu Jani et Sandeep Khosla.

Pour les inconnus, Rahul Vaidya et Disha Parmar avaient annoncé leur mariage sur Instagram suivi d’une vidéo où on pouvait les voir échanger leurs bagues de fiançailles et l’officialiser. Rahul avait d’abord avoué son amour à Disha dans l’émission de téléréalité Bigg Boss 14. Depuis lors, ils ont été ensemble à travers vents et marées.

Alors que Rahul a eu de nombreuses chansons à succès dans sa carrière de chanteur. Disha a fait ses débuts dans le feuilleton quotidien 2012 Pyaar Ka Dard Hai Meetha Meetha Pyaara Pyaara. Elle a également figuré dans plusieurs publicités publicitaires. Elle a ensuite été vue dans l’émission télévisée Woh Apna Sa et a également reçu l’amour des téléspectateurs.