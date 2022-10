Le commentaire de Biden selon lequel son fils Beau “a perdu la vie en Irak” a attiré l’attention. Voici pourquoi il dirait cela.

Certaines publications se sont emparées de la déclaration de Joe Biden selon laquelle son fils “a perdu la vie en Irak”.

Beau Biden est décédé d’une tumeur au cerveau au Walter Reed National Medical Center dans le Maryland en 2015.

Mais Biden a longtemps lié les foyers de combustion toxiques auxquels son fils a été exposé pendant son service militaire à son cancer du cerveau.

Le président Joe Biden avait son défunt fils Beau en tête mercredi tout en désignant Camp Hale dans le Colorado comme son premier monument national en tant que président.

Alors qu’il s’exprimait sur l’ancien site d’entraînement de la célèbre 10e division de montagne de l’armée américaine, Biden a rappelé leurs sacrifices pendant la Seconde Guerre mondiale et le service de son fils en Irak en tant que juge-avocat général dans la garde nationale de l’armée du Delaware.

“Imaginez simplement – ​​et je le dis sincèrement”, a déclaré Biden, tout en parlant de la bataille de l’armée en Italie. “Je dis cela en tant que père d’un homme qui a remporté l’étoile de bronze, la Médaille du service remarquable, et a perdu la vie en Irak. Imaginez le courage, l’audace et le véritable sacrifice – le véritable sacrifice qu’ils ont tous fait.”

Certaines publications se sont emparées de sa déclaration selon laquelle son fils “a perdu la vie en Irak”, étant donné que Beau Biden – le procureur général du Delaware – est décédé d’une tumeur au cerveau au Walter Reed National Medical Center dans le Maryland en 2015. Il avait 46 ans. Newsweek a noté des centaines de milliers de fois un clip vidéo de ces remarques, publié par le Washington Examiner, avait été diffusé.

Mais il y a une raison pour laquelle Biden ferait cette déclaration, même si c’est sans art. La Maison Blanche, lorsqu’on lui a demandé de commenter, a souligné des histoires remontant à 2018 dans lesquelles Biden a lié les foyers de brûlures toxiques auxquels son fils a été exposé pendant son service militaire à son cancer du cerveau.

Beau Biden a travaillé comme juge civil de formation des juges et des procureurs au Kosovo après la guerre et a passé un an en Irak avec son unité de garde, les deux fois situées à proximité de fosses de brûlage, qui ont été utilisées pour éliminer les déchets sur des bases à l’étranger.

Après en avoir fait une priorité lors de son discours sur l’état de l’Union, Biden a signé le Loi PACTE en août pour étendre les services de soins de santé fédéraux aux anciens combattants exposés aux foyers de combustion et à d’autres substances toxiques et exiger une étude plus approfondie sur les tendances de la mortalité et du cancer chez les anciens combattants.

Biden a reconnu ne pas être au courant des “preuves scientifiques directes” d’un lien entre la mort de son fils et les brûlis lors d’une Entretien 2018 avec PBS, mais il a également noté “une incidence beaucoup plus élevée de cancer” chez les vétérans d’Irak et d’Afghanistan. Il a dit alors qu’il avait pris conscience du lien possible en lisant “The Burn Pits: The Poisoning of America’s Soldiers”, de Joseph Hickman.

“Il y a tout un chapitre sur mon fils Beau là-dedans, et cela m’a stupéfait. Je ne le savais pas”, a alors déclaré Biden.

En signant la loi, Biden a fait une association plus directe entre la mort de son fils et les brûlis en s’adressant à une jeune fille qui a perdu son père. Biden a déclaré que son petit-fils, qui était assis à côté de la fille, avait perdu son père “dans les mêmes foyers de combustion”.

“Il sait ce que vous traversez”, a-t-il déclaré.