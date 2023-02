Le commentaire de “Ab Kahi Nahi Ja Raha” de SRK lors de la conférence de presse “Pathaan” envoie les fans dans une frénésie

La magie de Shah Rukh Khan est juste un autre niveau. La façon dont il a fait un retour puissant avec ‘Pathaan’ a prouvé à quel point il régnait sur le cœur de millions de personnes qui attendaient avec impatience de le voir à l’écran. Alors que le film continue de battre plusieurs records au jour le jour, le casting de “Pathaan” s’est présenté pour célébrer son succès lors d’une conférence de presse lundi. Il ne fait aucun doute que l’esprit et le charme de SRK ont occupé le devant de la scène alors qu’il citait des réponses emblématiques tout en vivant avec les co-stars Deepika Padukone, John Abraham et le réalisateur Siddharth Anand lors de l’événement médiatique.

Parmi ses nombreuses citations importantes lors de la conférence de presse de Pathaan, ce qui a plongé les SRKians dans une frénésie, c’est sa déclaration assurant qu’il n’ira nulle part et qu’il a hâte de divertir ses admirateurs avec des projets à venir. Un court extrait du « Baadshah » a fait surface sur Internet où il a dit : « Suno, abhi to vapas aaya hu, ab kahi nahi jaa raha (Écoutez, je viens de rentrer et je ne vais nulle part). … c’est ce que tous les fans voulaient entendre, n’est-ce pas ?

Les mots d’or de Shah Rukh n’étaient pas moins magiques pour les fans car il a touché le cœur de plusieurs qui le regardaient en direct ainsi que de ceux qui l’ont surpris en ligne. La courte vidéo est également devenue virale, les internautes se rendant dans la section des commentaires pour exprimer leur joie en ligne.

Pendant ce temps, une autre déclaration de SRK qui a attiré l’attention a été lorsqu’il a remercié Dieu de lui avoir donné un « billet de balcon permanent ». Parlant de son rituel d’accueil des fans à travers son balcon à Mannat, le roi de la romance a déclaré: «Mes aînés m’ont dit que si vous êtes triste, allez vers les gens qui vous aiment… Nous aurons tous des choses qui iront mal dans la vie. La vie est comme ça, c’est censé être comme ça… Et j’ai beaucoup de chance d’avoir des millions et des milliards de personnes qui m’aiment. Quand je suis triste, je vais sur mon balcon, quand je suis heureux, je vais sur mon balcon. Dieu m’a tellement béni qu’il m’a donné un billet de balcon permanent”.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici