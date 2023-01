Le commentaire critique d’un utilisateur de Twitter sur Shark Tank divise Internet

Cela fait un moment que Desis a eu une nouvelle série télévisée à regarder en rafale car ils ne peuvent pas surmonter la deuxième saison de Shark Tank India qui a commencé le 2 janvier 2023. Alors que la plupart ont apprécié l’émission mettant en vedette Peyush Bansal, Vineeta Singh , Namita Thapar, Anupam Mittal et Aman Gupta dans le jury, certains manquent Ashneer Grover et appellent cette saison un peu trop émotive. Pour ajouter au discours, un utilisateur de Twitter a critiqué Shark Tank et a souligné quelques éléments “insatisfaisants” tout en l’appelant un “feuilleton”. Cela a divisé Internet car certains ont souligné qu’il s’agissait principalement d’une émission de divertissement et d’autres ont soutenu qu’il ne entreprises bien implantées.

Rishabh Jain, un utilisateur du site de micro-blogging, a tweeté : “Shark Tank India, où les requins sont assis sur des milliers de crore de perte mais jugent la faible marge bénéficiaire des entreprises de tangage.” Il a ensuite critiqué l’émission et a déclaré: “Shark Tank India, où les requins n’investissent pas dans la concurrence les uns des autres, apportant le népotisme à la télévision nationale.” Alors que l’homme déclamait à propos d’une émission de télévision populaire, il a fait plusieurs autres remarques et l’a étiquetée pour “drame émotionnel à l’antenne” et une “Masterclass sur la façon de prendre une émission de téléréalité à succès et de la transformer en feuilleton”.

Shark Tank India, où les requins sont assis sur des milliers de crore de perte mais jugent la faible marge bénéficiaire des entreprises de tangage.— RJ – Rishabh Jain (@rishsamjain) 15 janvier 2023

Shark Tank India, Où les requins n’investissent pas les uns dans les autres, Amener le népotisme à la télévision nationale— RJ – Rishabh Jain (@rishsamjain) 15 janvier 2023

Shark Tank India, Masterclass sur la façon de transformer une émission de téléréalité à succès en feuilleton.— RJ – Rishabh Jain (@rishsamjain) 15 janvier 2023

Ces commentaires critiques ont suscité des réactions mitigées sur Twitter. Celui qui a favorisé Shark Tank India a expliqué: «Je ne pense pas que vous ayez compris l’intérêt du réservoir de requins. Shark tank est avant tout une émission de divertissement, qui est elle-même une startup pour en faire une entreprise rentable. Vous avez besoin de gens divertissants, de belles personnes et de commentateurs pleins d’esprit pour diriger le réservoir de requins. En accord avec ce point, un autre a commenté : « C’est une émission de divertissement, qui sensibilise le public et l’intéresse à l’entrepreneuriat. Les entreprises auront plus de chance d’approcher les banques locales si elles veulent une certaine échelle, de vrais VC si elles veulent une échelle plus rapide. S’ils apparaissent sur Shark Tank, ils obtiennent des relations publiques. Je pense qu’ils comprennent l’accord.

Je ne pense pas que vous ayez compris l’intérêt du réservoir de requins. Shark tank est avant tout une émission de divertissement, qui est elle-même une startup pour faire des affaires rentables à partir de l’émission. Vous avez besoin de gens divertissants, de belles personnes et de commentateurs pleins d’esprit pour diriger le réservoir de requins.— Aakash (@aakash_rewari) 15 janvier 2023

C’est peut-être la raison pour laquelle 98% de leur investissement qu’ils font dans le réservoir de requins est dans une entreprise rentable, ils ne se soucient pas beaucoup du produit. Meilleur exemple – The Chikankari Company – Agarwal (@ Aggarwal__86) 15 janvier 2023

Deal/No deal, la plateforme offre un marketing inimaginable aux entreprises et cela n’a pas de prix pour elles. – ʎɐɥsʞɐ (@ ake333) 15 janvier 2023

Parce que c’est une émission de divertissement, en gardant à l’esprit les familles indiennes, si elles devenaient trop sérieuses avec les affaires, personne ne les regarderait, sauf quelques aspirants entrepreneurs sérieux, regardez-la plutôt comme une émission de divertissement pour les familles indiennes, tout ira bien. – Nishant Bhardwaj (@Nishant_Bliss) 15 janvier 2023

Pendant ce temps, l’autre partie de Twitterati a donné un coup de pouce à M. Jain alors que l’un d’eux a déclaré: «Cette saison est un gros refus. Ils ne soutiennent que les entreprises bien établies .. pas celles qui ont vraiment besoin d’aide en matière de gestion, de finances ou de vision, etc. Les jeunes pousses ne sont pas les bienvenues mais en quelque sorte insultées cette fois. Pour cette raison, je suis sorti… ». “Shark Tank India, où l’entrepreneur vient vendre 5 à 10 % du capital mais finit par vendre l’entreprise (car les requins exigent un capital total)”, a déclaré l’autre.

Cette saison est une grosse baisse. Ils ne soutiennent que les entreprises bien établies .. pas celles qui ont vraiment besoin d’aide en matière de gestion, de finances ou de vision, etc. Les jeunes pousses ne sont pas les bienvenues mais en quelque sorte insultées cette fois. Pour cette raison, je suis sorti….— TheSaneMan (@ TheSaneMan1) 15 janvier 2023

Shark Tank India, où l’entrepreneur vient vendre 5 à 10 % du capital mais finit par vendre l’entreprise (car les requins exigent un capital total) – Dev Sawant🇮🇳 (@DEVSAWANT8) 15 janvier 2023

Dernièrement, Namita Thapar de Shark Tank India a accusé son aide ménagère “instruite” d’avoir volé son téléphone portable et publié des messages haineux sur son compte de réseau social. Sa biographie Instagram lisait également: “Sh ** ty mother, Sh ** tier wife.”

