Apparemment, Betty WhiteLa superpuissance de la société est pour dire la remarque la plus parfaite que l’on puisse imaginer dans n’importe quelle situation.

Exemple concret: Anthony Mackie, qui joue Falcon dans l’univers cinématographique Marvel, était un invité sur Le spectacle de ce soir le jeudi 15 janvier. Au cours de sa visite, il a dit Jimmy Fallon qu’il est en fait un grand fan de la sitcom classique des années 1980 Les filles d’or et adore le regarder quand il s’installe pour la nuit.

« Hallmark propose la meilleure programmation télévisée de 21 h 00 à 2 h 30 et diffuse environ huit épisodes de Les filles d’or, « il a partagé. » Et si vous ne me connaissez pas, je suis un Fille en or genre de gars. »

Après que Jimmy ait félicité les stars de la série pour leur capacité à faire une blague, Anthony était là avec lui.

« Betty White est l’une des femmes les plus talentueuses », a déclaré la jeune femme de 42 ans Carbone modifié alun jaillit. «Elle avait son propre talk-show, elle était une danseuse professionnelle, une actrice – elle était incroyable. Ces quatre femmes étaient incroyables.

Lorsque l’hôte a demandé si Anthony avait déjà eu le plaisir de rencontrer Betty, la conversation a pris un tour pour le spectaculaire.