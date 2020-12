Il y a un siècle, le virus de la grippe A H1N1, connu sous le nom de «grippe espagnole», touchait un demi-milliard de personnes. À l’époque, il s’agissait d’un tiers de la population mondiale. En seulement deux ans, le virus avait tué 50 millions de personnes. En 2020, la population mondiale est estimée à près de huit milliards et la pandémie de COVID-19, qui passera très probablement dans l’histoire sous le nom de «grippe chinoise», a affecté moins de 80 millions de personnes et tué environ deux millions. Les dommages, cependant, auraient pu être bien moindres si les gens avaient été avertis plus tôt.

Historiquement, les pandémies de grippe, outre leur définition scientifique, reçoivent des noms communs pour que les gens ordinaires comprennent de quoi ils parlent. Il y a un siècle, le terme «H1N1» ne signifiait rien pour les gens mais «la grippe espagnole» signifiait beaucoup.

La définition scientifique du pathogène est basée sur deux protéines – l’hémagglutinine (H) et les neuraminidases (N) – qui constituent toutes deux la coquille externe du virus et sont liées à la manière dont il est transmis.

Les noms communs qui deviennent largement utilisés par le grand public se rapportent toujours aux origines du virus. En 1918, nous avons eu la grippe espagnole (H1N1). En 1957, la grippe asiatique (H2N2), en 1968 c’était la grippe de Hong Kong (H3N2); la grippe aviaire (H5N1) en 2004; 2009 a eu la grippe porcine (H1N1); en 2012, il y a eu la grippe du chameau (MERS) et bien d’autres, comme la grippe russe et d’autres, qui ont eu un impact mineur sur la situation épidémiologique mondiale.

La pandémie mortelle actuelle est née à Wuhan, en Chine, en 2019 et son nom commun, au lieu de «COVID-19», devrait être «la grippe chinoise». Cependant, la machine de propagande du Parti communiste chinois, qui avait anticipé la dimension contextuelle qu’aurait pris le terme «grippe chinoise» alors qu’il était en proie à une nouvelle guerre froide avec l’Occident, a forcé le changement du nom quotidien de la maladie.

En conséquence, la «grippe chinoise» a été abandonnée au profit de «COVID-19», qui est, en réalité, une distorsion de «SARS-CoV-2», le nom scientifique actuel du virus, dont la signification est « coronavirus lié au syndrome respiratoire aigu sévère ».

L’Organisation mondiale de la santé a vraiment joué un rôle de catalyseur dans le succès de la diffusion mondiale de la propagande chinoise et de la dissociation du nom de la pandémie de ses origines géographiques. Le surnom de «COVID-19» a été officiellement imposé par l’OMS suite à une poussée de son chef, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, un homme qui avait auparavant été ministre des Affaires étrangères de l’Éthiopie. Plus tôt dans sa carrière, Tedros avait travaillé au ministère de la Santé du Derg, la junte militaire marxiste-léniniste éthiopienne soutenue par les Soviétiques qui a dirigé le pays pendant la majeure partie des années 1980. Tedros a été nommé et plus tard officiellement nommé au poste de chef de file de l’Organisation mondiale de la santé avec le plein soutien de Pékin, faisant de lui l’homme des communistes chinois à l’OMS.

L’histoire rétablira certainement à un moment donné le nom commun de la pandémie en cours. Il clarifiera également certaines questions cruciales liées à l’épidémie, y compris la responsabilité éventuelle de la Chine dans les origines du virus de Wuhan et sa diffusion. L’histoire révélera également la responsabilité de l’Organisation mondiale de la santé d’avoir pris six mois pour déclarer officiellement que la propagation du virus était une pandémie.

Taïwan a alerté l’OMS sur le virus mortel dès l’automne 2019, mais cet avertissement a été ignoré en raison du fait que la notification provenait de Taiwan, qui n’est pas membre de l’Organisation mondiale de la santé, car les Chinois bloquent systématiquement les tentatives de Taipei de officiellement rejoindre l’OMS.

Ce retard, qui a probablement coûté des millions de vies et des milliers de milliards d’euros, pourrait un jour traduire les responsables à l’OMS devant la Cour internationale de Justice pour crimes contre l’humanité.

* Confucius