Le Commandement des opérations spéciales de l’Air Force organise un sommet annuel sur l’examen de la technologie, des acquisitions et du maintien en puissance > Cannon Air Force Base > Actualités

CANNON AIR FORCE BASE, NM – Le Commandement des opérations spéciales de l’Air Force a organisé le sommet annuel d’examen de la technologie, des acquisitions et du maintien en puissance à la base aérienne de Cannon, au Nouveau-Mexique, les 27 et 28 septembre 2023.





L’honorable Andrew Hunter, secrétaire adjoint de l’Armée de l’Air pour l’acquisition, la technologie et la logistique, le commandant du Commandement du matériel de l’Armée de l’air, le général Duke Richardson, et d’autres hauts dirigeants de ces organisations ont reçu des exposés et des démonstrations mettant en valeur les capacités des forces d’opérations spéciales à la 27e Escadre d’opérations spéciales. .





Les TASR sont des sommets annuels des trois présidents dirigés par la Force aérienne et conçus pour garantir que l’AFMC répond aux besoins des combattants. Le lieutenant-général Tony Bauernfeind, commandant de l’AFSOC, a facilité l’engagement pour permettre les alignements au niveau stratégique de l’entreprise et garantir que les décisions soient prises concernant l’allocation des ressources convenues par les hauts dirigeants de l’Armée de l’Air.





« Nous devons devenir plus légers et plus légers pour le combat futur », a déclaré Bauernfeind. « Nous devons accélérer les concepts pour voir leurs capacités, pour voir s’ils fonctionnent. »





Au cours du sommet de deux jours, les Cannon Air Commandos ont présenté l’héritage d’orientation de l’AFSOC à travers des démonstrations de capacités opérationnelles. Les participants au TASR ont vu comment les techniques et les équipements de l’AFSOC, comme les équipes avancées d’armement et de ravitaillement en carburant, ainsi que l’adaptateur de chargement compact et le système Wench, sont essentiels à la constitution d’une force de commando aérien résiliente et prête.





Les participants ont également été transportés par avion au Melrose Air Force Range à bord d’un MC-130J pour observer le concept Adaptive Airborne Enterprise (A2E), qui étend l’utilisation du MQ-9 par l’Air Force. Historiquement utilisé pour recueillir des renseignements et comme plate-forme de frappe de précision, l’A2E permettra au MQ-9 d’agir comme un nœud de commandement et de contrôle distribués, renforçant ainsi les capacités de projection de puissance de l’AFSOC.





Au MAFR, la 27e équipe de maintien en puissance de la mission SOW a démontré la capacité de l’AFSOC à déployer des équipes dispersées d’aviateurs interfonctionnels indépendants des principales bases d’opérations, permettant ainsi une puissance aérienne spécialisée dans des environnements stratégiques contestés.





Les TASR offrent des communications cohérentes, individuelles et stratégiquement adaptées. Les ordres du jour sont soigneusement planifiés des mois à l’avance afin que les préoccupations spécifiques reçoivent l’attention dont elles ont besoin de la part de l’état-major de la Force aérienne et de l’AFMC.





Pour Bauernfeind, des événements comme TASR donnent aux commandos de l’air l’occasion de montrer aux hauts dirigeants de l’armée de l’air comment l’AFSOC explore et adapte rapidement la puissance aérienne pour continuer à devancer ses adversaires.





« Cet événement organisé par le 27 SOW était absolument exceptionnel en montrant à l’AFMC et à nos partenaires de mission ce que l’AFSOC peut faire et où nous allons. Les environnements opérationnels actuels et futurs seront exigeants, mais nous réussirons grâce à notre avantage concurrentiel… nos commandos aériens.