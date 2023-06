Le commandant ukrainien déclare que la principale réserve offensive n’a pas encore été envoyée au combat

Le commandant des forces terrestres ukrainiennes a confirmé pour la première fois que la force principale de sa réserve offensive n’était pas encore engagée dans la bataille contre la Russie, déclarant : « Tout est encore devant nous ».

Dans une interview exclusive depuis une base militaire de l’est de l’Ukraine, le colonel général Oleksandr Syrskyi a évoqué le stress et les difficultés du combat, Moscou ayant lancé ses propres efforts offensifs ces derniers jours.

Il a déclaré que l’état-major russe avait anticipé où les forces ukrainiennes étaient les plus dangereuses, mais avait averti le Kremlin qu’il traquait la faiblesse mortelle de leurs lignes.

Syrskyi, qui a dirigé la défense ukrainienne de Kiev au printemps dernier et a choqué le monde avec une contre-offensive qui a libéré d’immenses pans du nord-est de l’Ukraine à l’automne, a déclaré que le monde devait être patient.

« Tout le monde veut remporter une grande victoire instantanément et immédiatement », a-t-il déclaré. « Et nous aussi. Mais nous devons être prêts à ce que ce processus prenne un certain temps car il y a beaucoup de forces massées de chaque côté, beaucoup de matériel et beaucoup d’obstacles artificiels.

« Je veux dire que notre force principale n’a pas encore été engagée dans le combat, et nous cherchons maintenant, sondons les endroits faibles dans les défenses ennemies. Tout est encore devant. »

La Russie a lancé des offensives dans plusieurs endroits, dont Kupiansk dans la région nord-est de Kharkiv et Lyman plus à l’est.

Syrskyi, 57 ans, a déclaré qu’il y avait eu de « durs combats » dans la forêt de Serebryansky près de Bakhmut dans l’oblast de Donetsk, la Russie ayant déplacé des forces clés du sud. « C’est difficile, stressant », a-t-il dit à propos de la situation militaire dans l’Est. « Les Russes essaient de prendre l’initiative. Donc, la situation est vraiment difficile.

Un véhicule blindé de déminage se déplace vers les positions ennemies au cours d’un exercice d’entraînement. Photographie: Ed Ram / The Guardian

Il a ajouté : « Nous ne devons pas sous-estimer l’ennemi. L’ennemi a anticipé et continue d’anticiper les directions les plus dangereuses de nos mouvements, et y construit de fortes défenses assez difficiles à pénétrer.

Mais Syrskyi a déclaré que le moral, l’entraînement et la préparation de ses troupes lui donnaient confiance qu’une ouverture serait trouvée et exploitée par les forces ukrainiennes. Il a déclaré : « En un mot, il s’agit d’un ‘processus’ continu. Chacun tire ses conclusions, et personne ne veut se faire berner deux fois de la même façon.

L’état-major ukrainien a réuni 12 nouvelles brigades pour la contre-offensive tant attendue, dont neuf équipées par des alliés de l’OTAN. On pense que seulement trois d’entre eux ont été engagés dans la bataille jusqu’à présent.

Dans les réserves se trouvent les chars britanniques Challenger 2, dont un seul de classe a été détruit au combat, et cela par un tir ami accidentel d’un autre Challenger 2, à Bassorah en 2003.

Les progrès au cours des deux dernières semaines de bataille ont été lents, huit villages étant libérés et Vladimir Poutine affirmant avoir infligé de lourdes pertes aux troupes ukrainiennes.

Le général a déclaré qu’il n’était pas découragé par le fait d’être plus nombreux que les quelque 400 000 soldats russes sur le territoire ukrainien. « Je n’ai jamais combattu contre un nombre moindre d’ennemis, ils nous ont toujours dépassés en nombre », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il ne mettrait pas inutilement en danger la vie des Ukrainiens.

Syrskyi, dont l’emplacement a été retenu pour des raisons de sécurité, a déclaré qu’il était fier d’être sur une liste de victimes russes car c’était une distraction des attaques contre ses soldats. « Malheureusement, en temps de guerre, en particulier d’une intensité aussi élevée, des pertes se produiront. Ils arriveront inévitablement. Ici se pose la question du rapport des pertes que vous subissez à celles de l’ennemi. Cela reflète vraiment votre efficacité en tant que chef militaire.

Dans des commentaires adressés au public britannique et au gouvernement britannique, Syrskyi a ajouté: « En conclusion, je veux vous dire un grand, grand merci, pour le soutien, pour vos actifs et pour tout ce que vous faites pour notre armée et pour notre peuple. . Ensemble, nous sommes plus forts. »

Le vice-ministre ukrainien de la Défense a fait écho aux commentaires de Syrskyi, affirmant que les réserves militaires de son pays seraient « activées plus tard ». « En effet, nous avons encore les principaux événements devant nous », a déclaré Hanna Maliar à la télévision ukrainienne. « Et le coup principal est encore à venir. En effet, certaines des réserves – ce sont des choses mises en scène – seront activées plus tard.

Hanna Maliar, vice-ministre ukrainienne de la Défense. Photographie: Ed Ram / The Guardian

Maliar a également déclaré que les forces armées ukrainiennes avaient arrêté une offensive russe dans l’est du pays vers les villes de Kupiansk et Lyman. « Nous avons eu des batailles très féroces dans les directions de Kupiansk et de Lyman, mais nos soldats ont arrêté l’ennemi là-bas », a-t-elle déclaré.

Poutine a affirmé à plusieurs reprises que la Russie avait repoussé la contre-attaque de Kiev, infligeant de lourdes pertes à l’armée ukrainienne. S’adressant à son conseil de sécurité jeudi, Poutine a déclaré que l’armée ukrainienne avait été forcée de suspendre son offensive en raison de « graves pertes … tant en personnel qu’en équipement ».

Mais le chef mercenaire le plus en vue de Russie, Yevgeny Prigozhin, a accusé vendredi la direction militaire russe de mentir au public sur l’ampleur de ses pertes et de ses revers en Ukraine. « L’armée russe recule dans tous les sens et verse beaucoup de sang », a déclaré le chef du groupe Wagner dans un clip de 30 minutes diffusé sur sa chaîne Telegram.

Prigozhin a également remis en question les justifications de la Russie pour envahir l’Ukraine, rejetant l’affirmation répétée de Moscou selon laquelle Kiev prévoyait de lancer une offensive sur les territoires sous contrôle russe dans l’est de l’Ukraine en février 2022.

« Il ne s’est rien passé d’extraordinaire à la veille du 24 février », a déclaré Prigozhin. « Le ministère de la Défense essaie de tromper le public et le président et de faire croire qu’il y avait des niveaux d’agression insensés de la part de l’Ukraine et qu’ils allaient nous attaquer avec tout le bloc de l’Otan », a déclaré le chef de Wagner.

Prigozhin se dispute depuis des mois avec de hauts responsables militaires, accusant le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, d’avoir échoué sur le champ de bataille. Cependant, sa dernière tirade semblait être une nouvelle escalade, car le chef de guerre contredisait directement la justification de Poutine pour déclencher la guerre, laissant entendre que l’invasion était basée sur des mensonges.

Vendredi également, Kiev a exhorté les Ukrainiens à ne pas paniquer ni à stocker des comprimés d’iode après que Volodymyr Zelenskiy a allégué que Moscou prévoyait de lancer une « attaque terroriste » en orchestrant une fuite de rayonnement dans la plus grande centrale nucléaire d’Europe à Zaporizhzhia, sous contrôle russe.

Le Kremlin a rejeté l’affirmation du président ukrainien, la qualifiant de « mensonge », mais la remarque a mis de nombreux Ukrainiens en alerte, la demande d’iode dans de nombreuses pharmacies montant en flèche.

« Lisez et partagez mais pas de panique ! Ne jouez pas le jeu de l’ennemi. Le président Zelenskiy n’a rien dit de nouveau. La Russie est un pays terroriste dont, comme un singe avec une grenade, on peut s’attendre à tout », a déclaré le ministère ukrainien de la Santé.