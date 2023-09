Le commandant russe de la mer Noire montré en train de travailler après que les forces ukrainiennes ont affirmé l’avoir tué

Viktor Sokolov, commandant de la flotte russe de la mer Noire et l’un des plus hauts officiers de la marine russe, a été montré mardi en train d’assister à une vidéoconférence, un jour après que les forces spéciales ukrainiennes ont déclaré l’avoir tué.

Dans une vidéo et des photographies publiées par le ministère russe de la Défense, Sokolov semble participer à une vidéoconférence avec le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et d’autres amiraux et chefs de l’armée.

La vidéo a été diffusée à la télévision nationale russe.

Sur cette image fixe tirée d’une vidéo publiée mardi, Sokolov est montré en train de participer à une vidéoconférence avec le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou et d’autres amiraux et chefs de l’armée. (Ministère russe de la Défense)

Les forces spéciales ukrainiennes ont annoncé lundi avoir tué Sokolov, le plus grand amiral de Moscou en Crimée, ainsi que 33 autres officiers lors d’une attaque au missile la semaine dernière contre le quartier général de la flotte russe de la mer Noire dans le port de Sébastopol.

Plus tôt mardi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait refusé de commenter les affirmations ukrainiennes, renvoyant les journalistes au ministère de la Défense.

Dans la vidéo diffusée par le ministère, Choïgou a déclaré que plus de 17 000 soldats ukrainiens avaient été tués en septembre et que plus de 2 700 armes, dont sept véhicules de combat américains Bradley, avaient été détruites.

« Les forces armées ukrainiennes subissent de lourdes pertes sur toute la ligne de front », a déclaré M. Choïgou, ajoutant que la contre-offensive ukrainienne n’avait jusqu’à présent produit aucun résultat.

« Les États-Unis et leurs alliés continuent d’armer les forces armées ukrainiennes, et le régime de Kiev jette à leur massacre des soldats non entraînés dans des assauts insensés », a déclaré Choïgou.

Attaques de drones

Par ailleurs, des drones russes ont frappé Odessa pour une deuxième nuit. Lors de la dernière attaque, des drones ont endommagé un entrepôt, incendié des camions et blessé deux conducteurs.

Le service de ferry entre la Roumanie et l’Ukraine a été suspendu. La police roumaine des frontières a déclaré que des ferries étaient ancrés du côté roumain du Danube, à Isaccea, en raison des attaques sur le territoire ukrainien.

L’armée de l’air ukrainienne a affirmé avoir abattu 26 des 38 drones lancés par la Russie dans la nuit.

Lundi, les frappes aériennes russes ont fait quatre morts et endommagé les infrastructures portuaires d’Odessa et les installations céréalières.