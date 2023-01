Le commandant rencontré accusé de consommation de drogue demande à l’audience du panel de se retirer

Un commandant supérieur de la police métropolitaine qui fait l’objet d’une procédure d’inconduite pour sa consommation présumée de drogue a appelé les membres du comité d’audience à se retirer de l’affaire en raison d’un parti pris présumé.

Julian Bennett, qui a déjà présidé des audiences pour inconduite, a rédigé une stratégie de dépistage de drogue pour le Met et a supervisé le licenciement de deux officiers pour usage abusif de drogue, fait face à trois allégations de conduite déshonorante.

En février dernier, il a été révélé lors d’une première audience qu’il était accusé d’avoir pris du cannabis, du LSD et des champignons magiques lors de vacances en France entre février 2019 et juillet 2020.

Stuart Cundy, le sous-commissaire adjoint de la force, était présent à l’audience de mardi, qui s’est tenue à distance. Il est resté silencieux, sauf pour confirmer qu’il était présent en tant qu ‘«ami de la police» – un terme utilisé pour décrire un représentant de la police qui soutient une personne faisant l’objet d’une procédure pour inconduite.

L’avocat de Bennett, John Beggs KC, a déclaré à l’audience qu’il y avait eu une “débâcle de divulgation”, qui, selon lui, avait causé de longs retards à une audience inscrite pour la première fois il y a près d’un an. Il a déclaré que s’assurer que les messages WhatsApp étaient divulgués était comme “se faire des dents”.

L’équipe juridique de Bennett a déposé une demande l’année dernière pour que l’affaire soit rejetée, mais le panel l’a rejetée en septembre.

Le président du panel, Akbar Khan, a ouvert l’audience de mardi à Londres en déclarant qu’il examinerait une demande demandant la récusation de l’ensemble du panel sur la base de la décision de septembre et des commentaires qu’elle contient.

Khan est assis sur un panel de trois personnes aux côtés d’un membre non professionnel, le professeur Brian Gomes Da Costa, et Roy Wilsher, de l’Inspection de la police et des services d’incendie et de sauvetage de Sa Majesté.

Beggs a affirmé qu’il y avait “de véritables erreurs et omissions de droit” dans la décision du groupe spécial, “plus particulièrement concernant la divulgation”.

Khan a demandé pourquoi l’équipe de défense de Bennett avait mis trois mois pour présenter sa demande de récusation. Beggs a déclaré que cela aurait dû être plus rapide, mais a déclaré que les autres retards dans l’affaire étaient la faute du Met.

Beggs a déclaré que la partie chargée des poursuites avait échoué à plusieurs reprises à s’assurer que la valeur d’un an de messages WhatsApp était divulguée, qualifiant la situation d ‘”absurde”. Il a accusé le Met d’être “sélectif” avec les messages, divulguant des WhatsApp de 2019 et 2021 mais “aucune de la viande du sandwich de 2020” jusqu’à la fin de l’année dernière.

L’avocat a affirmé que l’agent-détective chargé de la divulgation avait en fait délégué le devoir au témoin principal et avait donc fait une “grave omission – une incapacité totale à comprendre le devoir de divulgation”.

Il a ajouté: «C’était un gâchis de divulgation. Au mieux un gâchis parce qu’au mieux c’était de l’incompétence. Nous suggérons respectueusement qu’en fait, il a été étudié le refus de divulguer.

Beggs a déclaré que la composition actuelle du panel n’avait pas fait « même la critique la plus légère » de la position de la police sur la divulgation, la décrivant plutôt comme « fondée sur des principes ». “Cela seul sape l’apparence d’impartialité et donne l’apparence de parti pris”, a-t-il déclaré.

Les soumissions pour le Met ont été présentées à l’audience par écrit.

La première allégation contre Bennett l’accuse d’avoir consommé des drogues contrôlées alors qu’il n’était pas en service entre février 2019 et le 21 juillet 2020. La deuxième allègue que l’agent a refusé de fournir un échantillon de drogue en 2020, et la troisième qu’il a menti sur les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas donner un échantillon.

L’audience a été ajournée jusqu’à une date à fixer pour que la formation rende sa décision sur la demande de récusation.