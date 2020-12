« Il n’y aura ni sécurité ni paix tant que les bottes de l’armée turque profaneront notre sol immaculé », a déclaré Hifter dans une allocution de son bastion oriental, Benghazi, à l’occasion du 69e anniversaire de l’indépendance de la Libye. « Nous porterons les armes pour apporter la paix de nos propres mains et de notre libre arbitre. »

La Libye est tombée dans le chaos après le soulèvement de 2011 qui a évincé et tué le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi. Depuis 2015, la Libye est divisée entre deux gouvernements, l’un à l’est et l’autre à l’ouest. Le gouvernement occidental est connu sous le nom de gouvernement d’accord national et est officiellement reconnu par l’ONU

Hifter est un allié du gouvernement de l’Est, tandis que la Turquie a soutenu le GNA.

La décision de la législature turque est intervenue mardi, malgré un cessez-le-feu négocié par l’ONU en Libye en octobre. Le cessez-le-feu prévoyait le départ des troupes étrangères et des mercenaires dans les trois mois.

« L’ennemi colonisateur a deux choix: soit partir pacifiquement, soit être expulsé par la force », a déclaré Hifter, faisant référence à la Turquie.

La Mission d’appui des Nations Unies en Libye a saisi la même occasion nationale pour exhorter les rivaux de la Libye à respecter le cessez-le-feu et à respecter une feuille de route politique prévoyant la tenue d’élections nationales en décembre 2021 .

Alors que la mission appelle les Libyens à consolider leurs efforts et à prendre des mesures audacieuses vers la réconciliation nationale, et à envisager un avenir radieux pour que tous les Libyens vivent dans la paix et la prospérité, elle réaffirme son plein engagement en faveur de la Aidez le peuple libyen à construire son État uni », a déclaré un communiqué de la MANUL publié jeudi.

Plus tôt ce mois-ci, 75 politiciens libyens de contre-camps se sont réunis virtuellement dans un forum politique initié par l’ONU et ont convenu de tenir des élections l’année prochaine. Cependant, ils n’ont pas réussi à sortir de l’impasse dans le mécanisme de sélection du gouvernement de transition qui conduirait le pays à l’approche du vote.

« Un faible cessez-le-feu persiste en Libye entre les forces affiliées au gouvernement de Tripoli et leurs rivaux à l’est », a indiqué un commentaire publié jeudi par The International Crisis Group. « Pourtant, il y a des raisons de craindre que l’interruption de cinq mois dans le conflit ne se termine brusquement. »

Ces dernières semaines, les deux gouvernements ont échangé des allégations de violation des termes du cessez-le-feu en continuant à mobiliser leurs forces près des lignes de front et à recevoir une assistance militaire de leurs bailleurs de fonds régionaux respectifs.

Lors de sa campagne pour prendre Tripoli, qui s’est effondrée en juin, Hifter a eu le soutien des Émirats arabes unis, de l’Égypte, de la France et de la Russie. Un rapport d’experts de l’ONU indique que la Russie a soutenu les forces de Hifter avec du matériel militaire et des agents armés privés. Outre la Turquie, le gouvernement de Tripoli bénéficie du soutien de l’Italie et du Qatar.