LE CAIRE (AP) – Un commandant libyen qui a lancé une offensive l’année dernière pour capturer la capitale Tripoli au gouvernement rival reconnu par l’ONU a menacé jeudi de recourir à la force contre les troupes turques si Ankara n’arrêtait pas d’interférer dans ce pays d’Afrique du Nord ravagé par la guerre.

Les commentaires de Khalifa Hifter sont venus en réponse à la décision du parlement turc de prolonger de 18 mois une loi autorisant le déploiement de troupes turques en Libye. L’assistance militaire turque au gouvernement basé à Tripoli – y compris des conseillers, de l’équipement et des renseignements – a contribué à mettre fin à l’offensive d’un an de Hifter sur la capitale. La Turquie a également été accusée d’avoir envoyé des milliers de mercenaires syriens en Libye.

« Il n’y aura ni sécurité ni paix tant que les bottes de l’armée turque profaneront notre sol immaculé », a déclaré Hifter dans des commentaires de son bastion oriental, Benghazi, à l’occasion du 69e anniversaire de l’indépendance de la Libye. apporter la paix de nos propres mains et de notre libre arbitre. «

La Libye a sombré dans le chaos après le soulèvement de 2011 qui a chassé et tué le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi. Depuis 2015, la Libye est divisée entre deux gouvernements, l’un à l’est et l’autre à l’ouest. Le gouvernement occidental est connu sous le nom de gouvernement d’accord national et est officiellement reconnu par l’ONU

Hifter s’est allié au gouvernement de l’Est, tandis que la Turquie a soutenu le GNA.

La décision des législateurs turcs est intervenue mardi, malgré un cessez-le-feu négocié par l’ONU en Libye et déclaré en octobre. L’accord de cessez-le-feu prévoyait le départ des forces étrangères et des mercenaires d’ici trois mois.

« L’ennemi colonisateur a l’un des deux choix: soit partir pacifiquement, soit être chassé par la force », a déclaré Hifter, faisant référence à la Turquie.

La Mission d’appui des Nations Unies en Libye a saisi la même occasion nationale pour exhorter les rivaux de la Libye à respecter le cessez-le-feu et à respecter une feuille de route politique qui prévoit la tenue d’élections nationales en décembre 2021.

«Alors que la Mission appelle les Libyens à consolider leurs efforts et à prendre des mesures courageuses vers la réconciliation nationale, et à espérer un avenir radieux pour que tous les Libyens puissent vivre dans la paix et la prospérité, elle affirme son plein engagement à aider le peuple libyen à construire leur État unifié », a déclaré jeudi un communiqué de la MANUL.

Plus tôt ce mois-ci, 75 politiciens libyens des camps opposés se sont réunis virtuellement dans un forum politique initié par l’ONU et ont accepté de tenir des élections l’année prochaine. Cependant, ils n’ont pas réussi à sortir de l’impasse sur le mécanisme de sélection du gouvernement de transition qui dirigerait le pays avant le vote.

« Un cessez-le-feu ténu continue de tenir en Libye entre les forces alliées au gouvernement basé à Tripoli et leurs rivaux à l’est », a déclaré un commentaire publié jeudi par The International Crisis Group. dans le conflit pourrait se terminer brusquement.

Ces dernières semaines, les deux gouvernements ont échangé des accusations de violation des termes de l’accord de cessez-le-feu en continuant à mobiliser leurs troupes près des lignes de front et en recevant l’aide militaire de leurs soutiens régionaux respectifs.

Tout au long de sa campagne pour tenter de prendre Tripoli, qui s’est effondrée en juin, Hifter a eu le soutien des Émirats arabes unis, de l’Égypte, de la France et de la Russie. Un rapport d’experts de l’ONU a déclaré que la Russie soutenait les forces de Hifter avec du matériel militaire et des agents armés privés. Outre la Turquie, le gouvernement de Tripoli a bénéficié du soutien de l’Italie et du Qatar.