Le commandant en second de Prigojine et chef de la logistique parmi les passagers de l’avion écrasé, révèle le manifeste

L’accident d’avion qui a vraisemblablement tué le chef mercenaire russe Eugène Prigojine a également emporté deux autres hauts dirigeants de sa compagnie militaire privée Wagner, selon un manifeste de vol, ajoutant à la controverse sur l’accident.

Le manifeste des passagers a révélé que le commandant en second de Prigozhin et le chef de la logistique de Wagner étaient parmi les personnes à bord lorsque l’avion a explosé en plein vol et s’est écrasé au sol près du village de Kuzhenkino, dans la région de Tver.

On ne sait pas ce qui a causé le crash de l’avion, bien que les experts pensent que le président russe Vladimir Poutine a ordonné l’assassinat.

On ne sait pas non plus pourquoi plusieurs membres de haut rang de Wagner, habituellement soucieux de leur sécurité, se trouvaient à bord du même vol.

Les autorités russes ont annoncé que le fondateur de la compagnie militaire Wagner et ses lieutenants étaient morts dans le crash de leur avion mercredi.

L’avion voyageait de Moscou à Saint-Pétersbourg, selon les autorités de l’aviation civile russe. Le but de leur voyage commun est également inconnu.

Les sauveteurs ont déclaré avoir trouvé 10 corps, et les médias russes ont rapporté, via des sources anonymes au sein de Wagner, que Prigojine faisait partie des morts.

Il n’y a eu aucune vérification indépendante selon laquelle Prigojine est mort dans l’accident, mais Poutine a semblé confirmer sa mort lorsqu’il a exprimé ses condoléances lors d’une réunion jeudi avec Denis Pouchiline, le dirigeant installé par la Russie de la région ukrainienne de Donetsk partiellement occupée.

QUI EST EEUVGÉNI PRIGOZHIN ?

Poutine a déclaré que les passagers avaient « apporté une contribution significative » aux combats en Ukraine.

« Nous nous en souvenons, nous le savons et nous ne l’oublierons pas », a-t-il déclaré.

Le président russe a également décrit Prigojine comme « un homme au destin difficile » qui « a commis de graves erreurs dans la vie et a obtenu les résultats dont il avait besoin – à la fois pour lui-même et, lorsque je l’ai interrogé à ce sujet, pour la cause commune, comme dans ces derniers mois. C’était un homme talentueux, un homme d’affaires talentueux.

Une évaluation préliminaire des services de renseignement américains a conclu qu’une explosion intentionnelle avait provoqué l’accident.

Deux responsables, qui ont parlé sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à commenter, ont déclaré à l’Associated Press que l’évaluation initiale avait déterminé que Prigozhin était « très probablement » visé et que l’explosion s’inscrivait dans le cadre de la « longue histoire de Poutine de tentative de faire taire ». ses critiques. »

Ils n’ont fourni aucun détail sur les causes de l’explosion, qui est largement considérée comme une mesure de représailles à une mutinerie menée par Prigojine qui constituait le plus grand défi aux 23 années de règne du dirigeant russe.

En juin, Prigozhin a organisé une brève révolte lorsqu’il a conduit ses mercenaires à travers la ville de Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, et a capturé le quartier général militaire sans tirer un seul coup de feu. Ils se sont ensuite rendus à environ 200 kilomètres de Moscou et ont abattu plusieurs avions militaires, tuant plus d’une douzaine de pilotes russes.

Poutine a dénoncé la rébellion comme une « trahison » et un « coup de poignard dans le dos ». Il a juré de punir les auteurs de ces actes, mais a finalement conclu un accord qui a mis fin à la mutinerie en échange d’une amnistie pour Prigojine et ses mercenaires.

Le président Biden, s’adressant aux journalistes mercredi, a également déclaré qu’il pensait que Poutine était à l’origine du crash, mais n’a fourni aucune preuve à l’appui.

« Je ne sais pas avec certitude ce qui s’est passé, mais je ne suis pas surpris », a déclaré Biden. « Il ne se passe pas grand-chose en Russie sans que Poutine ne soit derrière. »

Abbas Gallyamov, ancien rédacteur de discours de Poutine devenu consultant politique, a déclaré qu’en menant la mutinerie et en restant libre, Prigozhin « a poussé le visage de Poutine au premier plan du monde entier ».

Ne pas punir Prigozhin aurait offert une « invitation ouverte à tous les rebelles et fauteurs de troubles potentiels », Poutine a donc dû agir, a déclaré Gallyamov.

Les autorités russes ont déclaré que les causes de l’accident faisaient toujours l’objet d’une enquête.

Louis Casiano de Fox News et Associated Press ont contribué à ce rapport.