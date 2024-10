Le commandant du rassemblement est désormais contrôlé par les sorciers de la côte

Points clés à retenir Wizards of the Coast sera désormais en charge du format Commander.

Cela est dû aux menaces de mort proférées contre le Comité indépendant des règles du commandant.

Wizards of the Coast a des idées pour le format, comme indiqué dans son message d’annonce.







Wizards of the Coast (WotC) a annoncé aujourd’hui que son équipe de conception de jeux prendrait le contrôle du populaire format Commander avec l’accord du Commander Rules Committee, suite à des menaces de mort proférées contre ce dernier suite à l’interdiction de plusieurs cartes du format.

« En partenariat avec les membres du comité des règles existant, nous annonçons que le comité des règles confie la gestion du format Commander à l’équipe de conception du jeu de Wizards of the Coast », indique le communiqué.

Dans une déclaration distincte, le comité des règles a fait écho au sentiment exprimé par le poste de Wizards of the Coast. « En raison des menaces de la semaine dernière contre les membres du RC, il est devenu impossible pour nous de continuer à fonctionner en tant qu’entité indépendante. Compte tenu de cela, nous avons demandé à WotC d’assumer la responsabilité du commandant et ils prendront des décisions et des annonces à l’avenir, « , lit-on dans le message du Comité.





Selon le Comité, ils ont reçu l’assurance que Wizards of the Coast ne souhaite pas changer la « vision » du format et ses membres ont été invités à devenir des conseillers indépendants sur le format.

Les odieuses menaces de mort proférées contre le comité des règles sont nées du mécontentement de certains face aux interdictions de cartes Commander récemment annoncées, qui comprenaient les cartes populaires Dockside Extorsionist, Jeweled Lotus et Mana Crypt, entre autres. Le prix de Dockside Extorsionist a chuté à la suite de cette annonce.





Le Commander Rules Committee a abordé son rôle avec passion et diligence, mais le caractère public de ces cinq individus les a malheureusement exposés aux abus en ligne de la part de « fans » enragés. Le transfert du pouvoir à une personne morale anonyme protégera, à tout le moins, la sécurité des individus.

Wizards of the Coast a révélé certains plans de travail en cours pour Commander, y compris des tranches de niveaux pour catégoriser la puissance variable des cartes dans le format. Vous pouvez lire les projets complets de l’entreprise dans son message d’annonce. ici.