Le commandant du Hamas Jehad Mheisen tué avec sa famille alors qu’Israël fait exploser sa maison lors d’un blitz d’assassinats

Un commandant CLÉ du Hamas a été tué aujourd’hui aux côtés de sa famille après une frappe aérienne israélienne sur sa maison.

L’un des dirigeants des forces de sécurité du groupe terroriste, Jehad Mheisen, a été tué aujourd’hui à son domicile dans la ville de Gaza.

Le plus haut commandant du Hamas a été tué aujourd’hui après une frappe aérienne contre sa maison

Le commandant en chef a été tué avec sa famille dans le quartier de Cheikh Radwan, a rapporté une agence de presse proche du Hamas.

