Le commandant du chien de la famille Biden n’est plus à la Maison Blanche après des incidents de morsures

WASHINGTON — Le chien Commander du président Joe Biden, dont les morsures ont été rendues publiques ces derniers mois, n’est plus à la Maison Blanche, a déclaré mercredi un porte-parole de la première dame.

La porte-parole de Jill Biden, Elizabeth Alexander, a déclaré que les Biden étaient encore en train de déterminer ce qui se passerait ensuite pour le berger allemand de 2 ans, qui a été impliqué dans un certain nombre d’incidents de morsures, dont certains ont nécessité des soins médicaux.

« Le président et la Première dame se soucient profondément de la sécurité de ceux qui travaillent à la Maison Blanche et de ceux qui les protègent chaque jour », a déclaré Alexander dans un communiqué. « Ils restent reconnaissants pour la patience et le soutien des services secrets américains et de tous. impliqués, alors qu’ils continuent de trouver des solutions. Le commandant n’est pas actuellement sur le campus de la Maison Blanche pendant que les prochaines étapes sont évaluées. »

Les services secrets ont refusé de commenter.

La déclaration est intervenue peu de temps après CNN a publié un article disant que le commandant avait mordu le personnel de la résidence exécutive et les employés de la Maison Blanche, et que le nombre d’incidents de morsure était bien supérieur aux 11 signalés précédemment.

Le Daily Mail publié Photos du commandant et membre du personnel de la Maison Blanche, Dale Haney, qui a servi à la Maison Blanche pendant plus de cinquante ans et est le surintendant des terrains.

Un haut responsable a déclaré que la Maison Blanche avait vérifié auprès de Haney, qui leur avait indiqué que « le commandant était enjoué et qu’il n’y avait aucune morsure, aucune pression de dents sur sa peau, aucune marque – juste une bave de chien ».

Haney est un soignant régulier du commandant. Il s’est occupé des premiers chiens au fil des ans, notamment Bo et Sunny des Obama, Barney et Miss Beazley des Bush et d’autres remontant aux animaux de compagnie de Richard Nixon.

L’histoire mordante du commandant a été rendue publique pour la première fois en juillet, lorsque le groupe conservateur Judicial Watch a publié enregistrements qui a identifié des incidents de morsures de gravité mixte entre octobre 2022 et janvier de cette année.

Enregistrements Les informations publiées par le groupe ont montré que lors d’un des incidents de l’année dernière, un officier des services secrets avait été transporté à l’hôpital après avoir subi une morsure au bras et à la cuisse.

Le mois dernier, un porte-parole des services secrets a également confirmé à NBC News que le commandant avait mordu un policier de la division en uniforme des services secrets.

Commandant, qui arrivé à la Maison Blanche en tant que chiot en 2021, est le deuxième chien qui a posé des défis aux Bidens après avoir fait preuve d’un comportement agressif. L’autre chien des Biden, Major, a été envoyé vivre dans le Delaware après des incidents de mordillage répétés à la Maison Blanche.

Le plus vieux champion des bergers allemands des Bidens décédé à 13 ans en 2021, des mois après l’entrée en fonction de Biden.

Kelly O’Donnell a rapporté de Washington. Zoë Richards a rapporté de New York.